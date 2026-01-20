Una colisión provoca un atasco este martes en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Un choque entre dos vehículos, ocurrido antes de las siete de la mañana de este martes, ha originado retenciones en la circulación en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de Las Alcaravaneras y cerca de la entrada a Mesa y López, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente, que no ha dejado heridos, señala el Cecoes, se ha producido en dirección al Puerto.

Los conductores se han tenido que armar de paciencia por la lentitud en el tráfico debido a este nuevo percance en la Avenida Marítima.

El GPS de un vehículo marca el atasco de varios kilómetros en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria este martes, 20 de enero de 2026 / La Provincia

La cola se produjo, al menos, desde la Fuente Luminosa en dirección al Puerto de Las Palmas.