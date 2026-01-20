Una colisión provoca un atasco este martes en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
El accidente, ocurrido antes de las siete de la mañana, no ha dejado heridos, aunque sí ha generado retenciones en la circulación, informa el Cecoes del Gobierno de Canarias
Un choque entre dos vehículos, ocurrido antes de las siete de la mañana de este martes, ha originado retenciones en la circulación en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de Las Alcaravaneras y cerca de la entrada a Mesa y López, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente, que no ha dejado heridos, señala el Cecoes, se ha producido en dirección al Puerto.
Los conductores se han tenido que armar de paciencia por la lentitud en el tráfico debido a este nuevo percance en la Avenida Marítima.
La cola se produjo, al menos, desde la Fuente Luminosa en dirección al Puerto de Las Palmas.
