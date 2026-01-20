Un 'escape room' traslada a Marte al alumnado de centros canarios para fomentar la formación financiera

Para Hugo, es un martes como otro cualquiera en su vida. Se levanta con el primer tono de la alarma de su teléfono, desayuna, se da una ducha y, haciendo acopio de todo el material en su mochila de siempre, sale de su casa preparado para un nuevo día lectivo. Sin embargo, como las sorpresas de la vida no entienden de normalidad, la mañana de este joven veinteañero tornó a un rumbo distinto al usual: directo a Marte.

Al llegar al patio de su centro, el CIFP San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, encontró a sus compañeros del curso de Automatización y Robótica Industrial frente a una guagua rojiblanca aparcada en mitad del recinto. Unas escaleras, cuyo lateral reza "Finexit: el escape room financiero", llevan a una llamativa puerta cerrada que, de repente, se abre de par en par, invitando a los jóvenes estudiantes a acceder a su interior. Sin dar lugar a la duda, toda la clase asciende los breves escalones hasta entrar en el vehículo.

En realidad, se trata de una iniciativa de la Cámara de Comercio de España y Fundación Mapfre: un escape room móvil planteado para fomentar la formación financiera aplicada al día a día que recorre 110 ciudades de toda la demografía nacional y que se ha estrenado este año en Canarias. A través de esta actividad gamificada, los jóvenes aprenden a interpretar un contrato y pólizas de seguros, realizan cambios de divisas e interiorizan conceptos como el código IBAN o el Retorno de la Inversión.

Las entrañas de la guagua cuentan con una tenue iluminación de azules matices en una disposición futurista propia de cualquier entrega de Star Wars, interrumpida por una lona de tela negra que oculta, aproximadamente, tres cuartos del vehículo. Ahí les espera un hombre vestido en un uniforme blanco con un llamativo punto rojo en la frente, que se presenta bajo el pseudónimo Humanoide.

Una misión espacial

El extraño, tras configurar su idioma al castellano, relata a los inquietos alumnos la situación en la que se encuentran: están en una base espacial en Marte y acaban de convertirse en la tripulación de rescate de la multimillonaria promotora Erika Midas, que fue al planeta rojo en un viaje privado sólo de ida hace ya 13 meses. Allí, fue capaz de extraer agua del manto del planeta, darle viabilidad a la agricultura para subsistir y crear una inteligencia artificial llamada Cassandra para acompañarla. Sin embargo, desapareció de forma sospechosa tras obtener una señal anómala de Phobos, la luna más cercana al astro, acompañada de un código binario que la desaparecida no supo descifrar.

La misión de los jóvenes se convierte en descifrar este enigma, dando comienzo en el momento en el que la lona negra sube hasta el techo y deja ver el interior del cosmódromo, repleto de distintas pantallas con mensajes diversos y, en el medio, un terminal de comunicación con Cassandra. Bajo la premura de la media hora de la que disponen para completar la tarea, se dividen en tres equipos, cada uno con sus tareas: el primero se encargará de los objetos personales de Erika, haciendo tareas como realizar un análisis DAFO para acceder a la cama de la empresaria y descubrir su diario.

El segundo se encarga de recopilar información sobre el funcionamiento de la base espacial, acudiendo a una máquina expendedora en la que encuentran pistas basadas en el desayuno que suele tomar la desaparecida. En esta tarea, descubren que necesitan realizar un cambio de divisas para completarla, siendo necesario hacer una conversión de euros a yuanes. El último de los equipos es el encargado de recopilar todos los fragmentos del mensaje procedente de Phobos, descubriendo que unos alienígenas han hackeado la inteligencia artificial, siendo necesario descifrar diversos códigos utilizando información bursátil.

No hace falta ser un empresario para que estas herramientas financieras sean útiles: todos hacemos gestiones con bancos, recibimos facturas o firmamos contratos laborales. Víctor — Dinamizador de la actividad

Esta novedosa actividad, en la práctica del mundo real, tiene como objetivo, en palabras de Víctor, uno de los dinamizadores de la actividad, "servir de práctica para aplicar conocimientos financieros propios del día a día y aportar herramientas positivas para trabajar en equipo y relacionarnos, tanto en el ámbito laboral, como el social o familiar". Por su parte, Hugo y Gabriel, alumnos participantes en la actividad, afirman que la actividad les ha parecido muy interesante, y que aunque han aplicado conocimientos que ya han estudiado, les ha servido para profundizar en ellos y ampliar lo aprendido.

Esta tercera edición de la iniciativa, con un impacto estimado de 8.000 jóvenes de toda España, comenzó este martes, 20 de enero, su andadura por Gran Canaria, que durará hasta el viernes. La semana pasada ya fue un éxito su visita a centros de Tenerife. Desde el próximo martes hasta el jueves se trasladarán a Lanzarote, retornando a la península para concluir su itinerario.