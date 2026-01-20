Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finaliza el asfaltado integral del paseo de Tomás Morales tras medio siglo sin mejoras

El Ayuntamiento prevé acabar con los trabajos la noche de este martes 20 de enero

La alcaldesa Carolina Darias y el concejal Carlos Díaz supervisan los trabajos de asfaltado en el paseo de Tomás Morales.

La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa, Carolina Darias, visitó junto al concejal de Vías, Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, los trabajos de fresado y asfaltado que el Ayuntamiento está ejecutando en el paseo de Tomás Morales, en el tramo comprendido entre la calle Bravo Murillo y la plaza de la Constitución.

Aseguraron que los trabajos, que comenzaron el 12 de enero, "avanzan a buen ritmo" y la previsión del Consistorio es que concluyan este martes, 20 de enero. La actuación ha completado el asfaltado de la plaza de la Constitución y gran parte del tramo desde Bravo Murillo, quedando pendiente un tramo del entorno del paseo de Madrid. Este último se ejecutará en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico. Una vez finalizado, se recuperará la normalidad en la circulación de la zona.

Darias destacó que la actuación responde a un "compromiso claro con la mejora de nuestras calles y la seguridad vial", completando el asfaltado integral del paseo de Tomás Morales "por primera vez en más de medio siglo”. Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento continúa con la modernización de las infraestructuras urbanas, "actuando en vías estratégicas para mejorar la movilidad y el día a día de vecinos, vecinas y de quienes transitan por la ciudad”. La regidora agradeció la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante las "molestias puntuales" que hayan podido ocasionar los trabajos.

Primer asfaltado integral en más de medio siglo

La intervención en Tomás Morales, con una inversión de 785.281,03 euros, se ha dividido en dos fases. La vía no había sido completamente repavimentada desde hace más de medio siglo. El pasado mes de diciembre se concluyó el asfaltado en el tramo comprendido entre la Plaza de la Constitución y el Paseo de Madrid.

El proyecto se integra en el Plan de Asfaltado municipal, que ha supuesto desde mediados de 2024 una inversión superior a 5,1 millones de euros para mejorar el estado de cerca de 70 calles en diferentes barrios de la ciudad.

Además, la Concejalía de Vías, Obras y Alumbrado ya ha adjudicado una nueva actuación en Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas, y se encuentra actualmente en fase de replanteo y preparación de la documentación necesaria para iniciar los trabajos. Esta intervención cuenta con una inversión de 2,8 millones de euros y permitirá mejorar la superficie viaria en estos barrios.

