Gallos sueltos en Cruz de Piedra: CC exige una intervención inmediata

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha reclamado una actuación “inmediata” ante las denuncias vecinales por la proliferación de gallos y gallinas en el barrio de Cruz de Piedra, en el distrito de Ciudad Alta, una situación que, a su juicio, está generando problemas de convivencia y seguridad en plena vía pública.

El edil nacionalista considera que la presencia de aves sueltas en un entorno urbano consolidado resulta impropia de una ciudad de más de 380.000 habitantes. En este sentido, señaló que no es razonable que se normalicen escenas que afectan al día a día de los vecinos y que proyectan una imagen negativa del municipio.

Dudas sobre la eficacia del control de plagas

Suárez mostró su extrañeza por la persistencia del problema pese a la adjudicación, el pasado año, de un contrato municipal específico de control de plagas. Este servicio cuenta con un presupuesto de 821.593,02 euros, una duración inicial de dos años y fue presentado por el gobierno local como un refuerzo del dispositivo existente, con un aumento de equipos sobre el terreno.

Desde CC se insiste en que, con estos medios, los resultados deberían ser perceptibles para la ciudadanía. “Cuando se produce un episodio como el de Cruz de Piedra, debe existir una respuesta rápida y coordinada que evite que la situación se repita”, señaló el portavoz municipal.

Un problema más allá de lo anecdótico

Para el grupo nacionalista, la proliferación descontrolada de gallos y gallinas no puede tratarse como un hecho aislado. Suárez subrayó que se trata de una cuestión que afecta a la salud pública, la convivencia vecinal, la seguridad vial y el bienestar animal. En caso de que existan abandonos o sueltas deliberadas, reclamó que el Ayuntamiento investigue los hechos y aplique las sanciones correspondientes.

El edil recordó además que CC ha denunciado en otras ocasiones la aparición de plagas de insectos y roedores en distintos puntos de la ciudad, episodios que han llegado a tener repercusión nacional y que, a su entender, dañan la imagen de Las Palmas de Gran Canaria.

Petición de coordinación municipal

Suárez solicitó un operativo inmediato en Cruz de Piedra para la retirada segura de las aves y reclamó una coordinación efectiva entre las áreas municipales competentes. A su juicio, esta colaboración es clave para evitar que los vecinos tengan que recurrir a denuncias públicas para obtener soluciones.

Desde Coalición Canaria se concluye que, si existe un contrato en vigor y se dispone de recursos específicos para el control de plagas, estos deben traducirse en actuaciones visibles en la calle. En caso contrario, el grupo municipal considera que el gobierno local debe ofrecer explicaciones sobre el funcionamiento y la eficacia del servicio.