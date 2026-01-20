Gigantes del mar: el 'Celestino Maresca' es el primer gran portacontenedores que llega este año al Puerto de Las Palmas

La llegada de grandes portacontenedores al Puerto de Las Palmas cada vez será más habitual y después de que el MSC Allegra abriera esta posibilidad hace un año, el 25 de enero de 2025, este martes llegó a la terminal de Opcsa el Constantino Maresca, el primer barco con capacidad para transportar más de 24.000 TEU que entra en el recinto de Las Palmas de Gran Canaria en 2026.

Este buque de 399,8 metros de eslora y 61,53 de manga que navega bajo bandera de Liberia se incorporó a la flota de Mediterranean Shipping Company (MSC) en noviembre de 2023 y permanecerá en el Muelle León y Castillo hasta este fin de semana. Allí, un grupo formado por cerca de 40 estibadores se encargarán de cargar y ajustar sobre la cubierta 6.000 contenedores vacíos que se llevarán hasta Singapur, el próximo destino de este gran megaportacontenedores que llega a Gran Canaria desde el puerto de Sines, en Portugal.

El Constantino Maresca forma parte de los barcos más grandes y sostenibles que se han construido en los últimos años para transportar contenedores y es, junto al Nicola Mastro, el Michel Capellini, el Raya, el Irina, el Türkiye, el Micol o el Tessa, también con capacidad para transportar más de 24.000 TEU -la unidad de medida que equivale a 20 pies y se utiliza en el transporte marítimo para estandarizar las mediciones de capacidad de los contenedores), de los últimos que se han incorporado a la flota.

Unos 40 estibadores cargarán 6.000 cajas vacías sobre la cubierta de este gran barco

Tecnología sostenible y reducción de emisiones

Este gigantesco barco está equipado con una innovadora tecnología que le ayuda a reducir las emisiones a la atmósfera -emite un 12% menos de dióxido de carbono que el umbral máximo permitido, según informa la naviera- y está preparado para conectarse a la energía eléctrica durante su estancia en en los muelles, lo que le permite desconectar sus motores y dejar de emitir en los puertos. Por otro lado, en su construcción, además de un sistema híbrido de purificación de gases, se dotó al barco de un sistema para evitar las incrustaciones en el casco, lo que reduce la resistencia al agua y el consumo de combustible.

Por su capacidad para realizar viajes transoceánicos con 24.116 TEU ocupa el tercer lugar del listado de portacontenedores del mundo junto al Tessa. El primer puesto lo ocupa el Irina, también de MSC, donde se pueden apilar hasta 24.346 TEU distribuidos en 25 capas de altura.

Apuesta de MSC por el Puerto de Las Palmas

Con la llegada de este barco a la terminal operada por Opcsa se refuerza la capacidad del Puerto de Las Palmas para el atraque de grandes buques y atender grandes operativas relacionadas con el tráfico de mercancías, y dar respuesta a la apuesta de MSC por este enclave del Atlántico. De hecho, para este año tiene previsto incrementar el número de barcos portacontenedores a La Luz, tal como afirmaba recientemente el director de operaciones de Opcsa, Rafael Navarro, que explicaba que la naviera ha decidido desviar la mercancía que canalizaba hasta ahora a través de Sines al Puerto de Las Palmas como alternativa para atender al crecimiento que ha experimentado.

Con capacidad para 24.116 TEU ocupa el tercer lugar de los buques más grandes

Esta decisión hace pensar que la terminal de Opcsa podrá alcanzar este año su máxima capacidad de 1,5 millones de TEU después de haber cerrado 2025 con 1,3 millones.

Además de este barco con capacidad para más de 24.000 TEU, durante las primeras semanas del año el Puerto de Las Palmas ha recibido a otros grandes buques portacontenedores.