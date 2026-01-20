Golpe al tráfico de drogas en un bar de Guanarteme

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha intensificado los controles en locales de ocio del municipio, y en una reciente actuación en el barrio de Guanarteme, los agentes incautaron varias dosis de cocaína y hachís en el interior de un bar. La intervención, que se desarrolló sin detenciones, forma parte de los dispositivos periódicos de vigilancia diseñados para reforzar la seguridad ciudadana en zonas especialmente sensibles por su actividad nocturna.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) y agentes del Distrito Puerto, que accedieron al local como parte de un control rutinario. Una vez dentro, los policías localizaron varios envoltorios con sustancias estupefacientes, específicamente cocaína y hachís, dispuestos para su consumo o tenencia.

Inmediatamente, las sustancias fueron aprehendidas y se iniciaron los trámites de denuncia administrativa correspondientes, dado que se trataba de infracciones relacionadas con el consumo y la posesión de drogas en espacios públicos, lo cual está expresamente prohibido por la normativa vigente.