Golpe al tráfico de drogas en un bar de Guanarteme
Agentes del GOIA y del Distrito Puerto localizaron envoltorios de drogas en un local del barrio de Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha intensificado los controles en locales de ocio del municipio, y en una reciente actuación en el barrio de Guanarteme, los agentes incautaron varias dosis de cocaína y hachís en el interior de un bar. La intervención, que se desarrolló sin detenciones, forma parte de los dispositivos periódicos de vigilancia diseñados para reforzar la seguridad ciudadana en zonas especialmente sensibles por su actividad nocturna.
El operativo fue llevado a cabo por efectivos del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) y agentes del Distrito Puerto, que accedieron al local como parte de un control rutinario. Una vez dentro, los policías localizaron varios envoltorios con sustancias estupefacientes, específicamente cocaína y hachís, dispuestos para su consumo o tenencia.
Inmediatamente, las sustancias fueron aprehendidas y se iniciaron los trámites de denuncia administrativa correspondientes, dado que se trataba de infracciones relacionadas con el consumo y la posesión de drogas en espacios públicos, lo cual está expresamente prohibido por la normativa vigente.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas