Localizada en buen estado la mujer desaparecida en Los Giles, Las Palmas de Gran Canaria
Luz Marina M.M., de 57 años, fue encontrada este martes tras un dispositivo de búsqueda activado por la Policía Nacional, que había alertado de la urgencia por necesitar tratamiento psiquiátrico
La Policía Nacional ha localizado "en buenas condiciones" a Luz Marina M.M., de 57 años, que se encontraba desaparecida desde el pasado domingo, 18 de enero de 2026, en la zona de Los Giles, en Las Palmas de Gran Canaria. Se encontraba en las inmediaciones de la zona de Las Canteras.
La alerta por su desaparición fue difundida este lunes por la Asociación SOS Desaparecidos, que solicitaba colaboración ciudadana para dar con su paradero. En el comunicado se detallaba que la mujer medía 1,50 metros de estatura, complexión normal, pelo castaño y ojos marrones. Su localización era urgente, ya que requería tratamiento psiquiátrico.
La búsqueda fue coordinada por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que había desplegado un dispositivo específico ante la gravedad del caso. Finalmente, según ha informado el cuerpo policial este martes, la mujer ha sido encontrada en buen estado y el operativo ha sido desactivado.
Desde las autoridades se agradece la colaboración ciudadana y se recuerda la importancia de comunicar cualquier desaparición a la mayor brevedad posible para activar los protocolos de búsqueda.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas