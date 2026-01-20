Las Palmas de Gran Canaria acude a Fitur 2026 reivindicando su identidad atlántica y su compromiso con la cultura

Las Palmas de Gran Canaria participa en el primer gran encuentro turístico del año, la Feria Internacional de Turismo de Madrid -Fitur 2026- reivindicando su condición de gran urbe atlántica, su compromiso con la cultura y con la apuesta por buscar espacios de entendimiento entre la comunidad local, la industria turística y los visitantes.

La representación institucional y técnica de la capital estuvo encabezada por la alcaldesa, Carolina Darias y el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, quienes cerraron reuniones con intermediarios turísticos, representantes de destinos urbanos con los que la ciudad comparte intereses mutuos, profesionales de la comunicación y empresas del sector turístico.

Aumentan las visitas y las pernoctaciones

Destacaron que la ciudad mostrará sus principales atractivos culturales, su agenda de eventos y festivales y su condición de ciudad de congresos.

Según datos del propio sistema de Inteligencia Turística municipal, el año 2025 dejó un crecimiento por encima del 10% en el número de visitantes y del 7% en las pernoctaciones y una clara tendencia a la ruptura de la estacionalidad con un aumento de la presencia de visitantes peninsulares y europeos en los meses de julio y agosto. Además, una tasa de ocupación por habitación en julio del 64,17 y de 71,7, en agosto.

El concejal del área apuntó que 2026 estará marcado por la puesta en marcha del cuarto Plan de Marketing Turístico de la capital "para afrontar los retos del crecimiento sostenible, la innovación, el bienestar de los residentes y la apuesta por la singularidad y el carácter de la urbe".