Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiburón duende en CanariasMedidas combatir incendios forestales en Gran CanariaUD Las PalmasColisión Avenida MarítimaPosible visita papa ArguineguínPatocho Las Canteras
instagramlinkedin

Las Palmas de Gran Canaria comienza los trabajos de mejora del Juguete del Viento de La Puntilla

El Ayuntamiento prevé que la réplica del monumento de César Manrique vuelva a su emplazamiento en el mes de mayo

Trabajos de recuperación del Juguete del Viento en La Puntilla.

Trabajos de recuperación del Juguete del Viento en La Puntilla. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia los trabajos para recuperar el Juguete del Viento, la escultura que César Manrique diseñó para la ciudad y que fue instalada en 1995 en la plaza de La Puntilla, en la playa de Las Canteras.

El Consistorio adjudicó la licitación de la réplica del monumento en noviembre a la empresa Isidro Hernández y Hermanos, S.A. por un total de 290.009,90 euros. El contrato se firmó el pasado 10 de diciembre con un plazo improrrogable de 5 meses para su fabricación y reinstalación de la reproducción del Juguete del Viento en su emplazamiento.

Las primeras labores sobre el terreno han consistido en sacar cuatro testigos de la base de hormigón que sustentó la anterior escultura. La empresa adjudicataria ha extraído muestras para evaluar la calidad y resistencia real de la estructura para calibrar el grado de carbonatación y la dureza del hormigón, para determinar las necesidades del anclaje.

La réplica seguirá el diseño original del artista lanzaroteño, respetando el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación César Manrique. Se trata de una obra de 9,67 metros de altura y 5,76 de ancho, compuesta por 52 piezas móviles, de acero inoxidable, un material más resistente a la marisma que el utilizado en primera instancia y que sufrió un alto grado de deterioro por oxidación.

“El Juguete del Viento deberá enfrentar la dureza del mar y el viento por el complicado emplazamiento que tiene", señaló Gemma Martínez Soliño, concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, área en la que se integra Mobiliario Urbano, responsable del mantenimiento monumental.

Noticias relacionadas y más

"Apostamos por mantener la obra mirando al mar, pero garantizando la mayor durabilidad y seguridad, con los materiales más resistentes y las adaptaciones en la base que sean necesarias”, concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Las Palmas de Gran Canaria acude a Fitur 2026 reivindicando su identidad atlántica y su compromiso con la cultura

Las Palmas de Gran Canaria acude a Fitur 2026 reivindicando su identidad atlántica y su compromiso con la cultura

La cafetería que enamora en Las Palmas de Gran Canaria: productos artesanales y deliciosos

La cafetería que enamora en Las Palmas de Gran Canaria: productos artesanales y deliciosos

Finaliza el asfaltado integral del paseo de Tomás Morales tras medio siglo sin mejoras

Finaliza el asfaltado integral del paseo de Tomás Morales tras medio siglo sin mejoras

Ya van dos aplazamientos: el sorteo de participación en las galas del Carnaval se traslada al sábado

Ya van dos aplazamientos: el sorteo de participación en las galas del Carnaval se traslada al sábado

Las Palmas de Gran Canaria comienza los trabajos de mejora del Juguete del Viento de La Puntilla

Las Palmas de Gran Canaria comienza los trabajos de mejora del Juguete del Viento de La Puntilla

Documentan por primera vez un tiburón duende vivo en aguas profundas de Canarias: cómo es y dónde se vio

Documentan por primera vez un tiburón duende vivo en aguas profundas de Canarias: cómo es y dónde se vio

¿Quién es Paco Mario? El pregonero que se erige como 'la voz del Carnaval' de Las Palmas de Gran Canaria

¿Quién es Paco Mario? El pregonero que se erige como 'la voz del Carnaval' de Las Palmas de Gran Canaria

Localizada en buen estado la mujer desaparecida en Los Giles, Las Palmas de Gran Canaria

Tracking Pixel Contents