Las Palmas de Gran Canaria comienza los trabajos de mejora del Juguete del Viento de La Puntilla

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia los trabajos para recuperar el Juguete del Viento, la escultura que César Manrique diseñó para la ciudad y que fue instalada en 1995 en la plaza de La Puntilla, en la playa de Las Canteras.

El Consistorio adjudicó la licitación de la réplica del monumento en noviembre a la empresa Isidro Hernández y Hermanos, S.A. por un total de 290.009,90 euros. El contrato se firmó el pasado 10 de diciembre con un plazo improrrogable de 5 meses para su fabricación y reinstalación de la reproducción del Juguete del Viento en su emplazamiento.

Las primeras labores sobre el terreno han consistido en sacar cuatro testigos de la base de hormigón que sustentó la anterior escultura. La empresa adjudicataria ha extraído muestras para evaluar la calidad y resistencia real de la estructura para calibrar el grado de carbonatación y la dureza del hormigón, para determinar las necesidades del anclaje.

La réplica seguirá el diseño original del artista lanzaroteño, respetando el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación César Manrique. Se trata de una obra de 9,67 metros de altura y 5,76 de ancho, compuesta por 52 piezas móviles, de acero inoxidable, un material más resistente a la marisma que el utilizado en primera instancia y que sufrió un alto grado de deterioro por oxidación.

“El Juguete del Viento deberá enfrentar la dureza del mar y el viento por el complicado emplazamiento que tiene", señaló Gemma Martínez Soliño, concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, área en la que se integra Mobiliario Urbano, responsable del mantenimiento monumental.

"Apostamos por mantener la obra mirando al mar, pero garantizando la mayor durabilidad y seguridad, con los materiales más resistentes y las adaptaciones en la base que sean necesarias”, concluyó.