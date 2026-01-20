Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paso clave para Almatriche: las obras que permitirán desdoblar la carretera, a concurso

Las obras permitirán la continuación de la calle Juan Hidalgo con aceras, calzadas y servicios básicos

Una calle de Almatriche con carteles vecinales que piden soluciones de aceras para evitar atropellamientos.

Una calle de Almatriche con carteles vecinales que piden soluciones de aceras para evitar atropellamientos. / José Carlos Guerra

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación las obras para crear el enlace que permitirá el desdoblamiento de la carretera de Almatriche, una intervención que cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.105.651,55 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto tiene como objetivo hacer la continuación de la calle Juan Hidalgo, dotándola de los servicios básicos de urbanización y completar la pavimentación de aceras y calzadas, de modo que se mejorará de forma integral la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad del espacio en esta zona del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. La actuación está financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los Ayuntamientos.

Proyecto para el desdoblamiento de la carretera de Almatriche.

Proyecto para el desdoblamiento de la carretera de Almatriche. / La Provincia

Las obras se desarrollarán sobre una superficie aproximada de 4.500 metros cuadrados e incluyen la ejecución de 140 metros de vial, con un primer tramo de calzadas separadas por una mediana y un segundo tramo de doble sentido. Asimismo, contempla la adecuación y apertura al uso público de las aceras y la calzada existentes en la unidad UZO-03, así como su conexión con la carretera de Almatriche.

La actuación prevé la creación de aceras accesibles en ambos márgenes de la vía, con anchos de hasta tres metros, que cumplirán con los parámetros de accesibilidad universal. También se llevará a cabo el acondicionamiento de las calzadas mediante una nueva estructura de firmes y asfaltado, con una superficie total a pavimentar de cerca de 3.900 metros cuadrados.

De manera paralela, permitirá renovar y completar las redes soterradas de saneamiento, pluviales, abastecimiento y contra incendios, baja tensión, alumbrado público, telecomunicaciones, así como la obra civil vinculada al riego y la jardinería, garantizando una urbanización moderna y adaptada a las necesidades actuales.

Proyecto para el desdoblamiento de la carretera de Almatriche.

Proyecto para el desdoblamiento de la carretera de Almatriche. / La Provincia

El concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, explicó que la intervención constituye, además, "un paso previo fundamental" para una actuación de mayor alcance en el barrio de Almatriche. En concreto, permitirá en el futuro habilitar una vía de bajada que hará posible la futura ejecución de aceras en la GC-310, en el marco del proyecto de urbanización presentado el pasado mes de julio por la alcaldesa, Carolina Darias, a los vecinos de la zona.

El proyecto tiene la finalidad de crear aceras e itinerarios peatonales accesibles en tramos que actualmente carecen de infraestructuras adecuadas, donde las personas se ven obligadas a transitar por la calzada, mejorando de forma significativa la seguridad y la comodidad del peatón.

Asimismo, permitirá avanzar en la reorganización del tráfico mediante el desdoblamiento funcional de la vía, de manera que la carretera de Almatriche quede destinada al tráfico de subida, mientras que la circulación de bajada se canalice a través de la calle Juan Hidalgo.

La Academia Gastronómica de Las Palmas abre el año con un encuentro sobre la experiencia del cliente y el empleado

Paso clave para Almatriche: las obras que permitirán desdoblar la carretera, a concurso

La ULPGC se postula como centro internacional de investigación en neurociencia computacional

Activado el protocolo de seguridad por un maletín abandonado en la Estación de San Telmo

El Puerto de Las Palmas analiza el impacto socioeconómico de la eólica marina en Canarias

Arranca el operativo de Seguridad para el Carnaval de Las Vegas

Marruecos repara en el Puerto de Las Palmas el barco con el que busca tierras raras en aguas al sur de Canarias

Ya van dos aplazamientos: el sorteo de participación en las galas del Carnaval se traslada al sábado

