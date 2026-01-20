La renovación del ‘Juguete del Viento’ comienza por una cata de la base

Retrasos, burocracia y desidia. Así ha sido la historia del Juguete del Viento, la obra creada por el artista César Manrique, que estuvo olvidada durante algo más de nueve años en un rincón de las dependencias municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Después de idas y venidas, finalmente han comenzado los trabajos para la recuperación de esta escultura, que fue instalada en 1991, en La Puntilla. Según ha informado el Ayuntamiento capitalino, las primeras labores sobre el terreno han consistido en sacar cuatro testigos de la base de hormigón, que sustentó el anterior monumento. A través de esta cata, la empresa adjudicataria pretende evaluar la calidad y resistencia real de la estructura. El objetivo es medir la carbonatación y dureza del hormigón para determinar las necesidades de anclaje que necesitará la obra. "Hay que analizar cómo está el zócalo, y en base a eso, ver si se tiene que recuperar, y de ahí, empezar a montar la obra", adelanta la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez.

En la réplica de la obra se utilizará el acero inoxidable 316, un material más fuerte que el utilizado en el anterior juguete. La escultura fue retirada en noviembre de 2016 tras más de dos décadas de exposición a la maresía. Sin embargo, las inclemencias del tiempo no fueron la única causa de su deterioro, la falta de mantenimiento también jugó un papel importante en su oxidación. Al final de sus días quedaron tan corroídas que ni siquiera giraban con la fuerza de los vientos alisios, un efecto esencial de la obra. En este sentido, la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, detalla que los materiales están pensados para que la estructura se conserve "más fácil" y destaca que habrá un mantenimiento "ordinario y extraordinario".

Un proceso "complejo"

En concreto, el 60% de las 52 piezas estaban en mal estado, lo que podría haber provocado desprendimientos en una zona tan concurrida como La Puntilla. Así, las piezas fueron desmontadas y guardadas en los almacenes municipales de La Favorita. De hecho, solo quedó la base de hormigón y el mástil, testigos silenciosos de la carencia de la obra de arte. Un estudio realizado por la empresa Tibicena llegó a la conclusión que los cambios de temperatura y humedad, la insolación, la contaminación urbana, la lluvia ácida, e incluso, los insectos fueron determinantes para su rotura, así como la falta de mantenimiento.

El ‘Juguete del Viento’, en la plaza de La Puntilla en julio de 2012. / LP/DLP

La concejala del área implicada confiesa que sacar adelante la renovación ha sido un proceso "complejo" porque los problemas surgían a cada paso que daban. "Siempre hubo el dinero para llevar a cabo esta restauración, pero el problema es que había una serie de dificultades internas que nos iba retrasando la firma del contrato", explica Martínez. Por ello, para evitar que se dilate más de la cuenta, la edil detalló que han impuesto una meta de cinco meses para la elaboración de los trabajos. De esta forma, quieren que para verano Las Canteras ya disfrute de su nuevo Juguete del Viento.

Adjudicación

A pesar de que la retirada de la escultura fue en 2016, el Ayuntamiento capitalino y la Fundación César Manrique no llegaron a un acuerdo hasta 2022. Fue entonces cuando aprobaron un convenio de colaboración que daba vía libre a la creación de una réplica. Sin duda, fue un paso importante para recuperar la pieza, pero no fue hasta noviembre del año pasado que el gobierno municipal adjudicó los trabajos a la empresa Isidro Hernández y Hermanos, S.A. por un total de 290.009 euros. Asimismo, el pasado 10 de diciembre firmaron el contrato entre las partes que pone en marcha el plazo improrrogable de cinco meses para que se fabrique y se reinstale la reproducción en su emplazamiento. "Hemos hecho un verdadero esfuerzo por mejorar y recuperar el patrimonio de esta ciudad", valoró Gemma Martínez.

Cabe recordar que el Juguete del Viento forma parte de una serie de esculturas de la misma temática que elaboró el artista César Manrique. En Gran Canaria también se encuentra una de ellas en la rotonda de circunvalación de Arucas. En Lanzarote, tierra natal del autor, hay tres y, en Tenerife, una en el Parque Marítimo de la capital.

La plaza de La Puntilla, donde estará ubicada la obra, es una zona muy concurrida, pero a la vez con carencias. La concejala de Parques y Jardines asegura que para su equipo ha sido una prioridad devolver la obra artística, porque los vecinos pidieron mejorar el enclave, y la obra de Manrique era esencial para este objetivo. Es una plaza gris sin arbolado ni sombra, por lo que con el soleado clima habitual de Las Canteras, suele ser una zona hostil. Una vez la escultura regrese a su sitio otorgará color y arte a una plaza, que a pesar de sus defectos, también es una ventana a las vistas al mar y la playa.