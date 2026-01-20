Rescate insólito en la playa de Las Canteras: un pato herido obliga a intervenir a la Policía Local en plena alerta meteorológica
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria protagoniza un peculiar rescate en la playa de Las Canteras, donde un pato herido, apodado “Patocho”, fue asegurado durante el temporal
En medio de la alerta meteorológica que afecta a Canarias, una escena insólita se vivió esta semana en una playa de Las Palmas de Gran Canaria, cuando la Policía Local tuvo que intervenir para rescatar a un pato visiblemente herido. El animal, que mostraba signos de dificultad para moverse, fue detectado por los agentes en un estado vulnerable, y tras una “negociación” algo complicada, fue finalmente asegurado y puesto a salvo.
Apodado cariñosamente como “Patocho”, el ave acuática ofreció cierta resistencia a los efectivos, según relataron en sus canales oficiales. Con un tono humorístico, los agentes comentaron en redes sociales que el pato fue “reticente a colaborar”, lo que no impidió que la operación de rescate finalizara con éxito.
Las Canteras, testigo de un rescate poco habitual
La operación tuvo lugar en plena jornada de alerta por fenómenos adversos, cuando los agentes detectaron al pato en apuros cerca del litoral. Aunque el hecho fue tratado con tono desenfadado en redes sociales, el suceso evidencia la atención que las autoridades prestan también a los animales urbanos durante estos episodios meteorológicos.
Con humor, la Policía Local comentó que está “prohibido surfear sin el ala en condiciones”, haciendo alusión al estado físico de Patocho.
