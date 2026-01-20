La ULPGC se postula como centro internacional de investigación en neurociencia computacional

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aunará a los principales científicos del mundo en materia de neurociencia computacional e inteligencia artificial "neuro-inspirada". La institución educativa será sede del iCoNscience Forum 2026, un espacio en el que abordar las principales líneas de investigación internacionales relativas a este campo de estudio.

Organizada en el marco de la Cátedra Universitaria de Investigación "Marie Curie", cuenta con financiación de la Vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria y está liderada por la catedrática en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Carmen Paz Suárez. Durante sus dos días de duración, albergará importantes conferencias sobre los últimos hallazgos y estudios científicos en neurociencia computacional con el fin de iniciar esta colaboración científica internacional.

Esta reunión inicial constituye el “sustrato intelectual” de un proyecto más ambicioso, según explica la catedrática Carmen Paz Suárez, que pretende posicionar a la ULPGC como un núcleo tractor de talento en este ámbito científico, acogiendo a investigadores, profesores, estudiantes de doctorados, líderes de la industria y organizaciones sanitarias, así como a representantes de empresas tecnológicas.

El objetivo es que la ULPGC se convierta en un centro pionero internacional global de investigación para avanzar en el entendimiento de la función, la estructura del cerebro sano y patológico, abordando soluciones innovadoras basadas en la inteligencia artificial, para el estudio y ayuda al diagnóstico de enfermedades no transmisibles asociadas al envejecimiento, como la demencia, el Alzheimer o el Parkinson.

Las conferencias que se impartirán en esta primera reunión de expertos ahondan en el conocimiento del cerebro humano a través de la inteligencia artificial. Así, científicos de las universidades de Cambridge, de Irvine California, de State University de New York, Instituto de Neurociencia de Florencia, de la Universidad de Hamburgo o de la Universidad de Newcastle, entre otras, explicarán los últimos avances en la psiquiatría basada en la neurociencia y neuromodulación; en la neurocomputación biológica; en los métodos de inteligencia artificial para la monitorización de la salud; en los gemelos digitales cerebrales, o en las redes neuronales artificiales.

El equipo de investigadores de la ULPGC, liderado por Carmen Paz Suárez, se centra en la neurociencia computacional para modelar mecanismos de función cerebral y desarrollar sistemas inteligentes sobre las enfermedades cerebrales como el Alzheimer y otras demenciales corticales. “Desarrollamos soluciones computacionales innovadoras para ayudar en la determinación de nuevos marcadores funcionales y digitales, con el objetivo de mejorar el diagnóstico temprano, el pronóstico, el seguimiento del Alzheimer y la valoración terapéutica de los posibles tratamientos”, explica Carmen Paz Suárez.

La Vicepresidencia insular, que ostenta Augusto Hidalgo, subvenciona este año con 98.000 euros la investigación de la Cátedra Marie Curie por su proyecto para aplicar la investigación en neurociencia computacional y en inteligencia artificial (IA) con el fin de lograr un diagnóstico precoz y más eficiente de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Este proyecto se está financiando desde hace cuatro años, un periodo en el que se han llevado a cabo notables avances de investigación ya que se han desarrollado modelos que han permitido poder simular el efecto de los neurotransmisores de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro.

El vicerrector de investigación de la ULPGC, Juan Alberto Corbera, y la vicepresidenta tercera y consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, participaron hoy, martes 20 de enero, en la inauguración de estas jornadas que se desarrollan en el Aula de Piedra de la ULPGC bajo la dirección de Carmen Paz Suárez.