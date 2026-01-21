Las Palmas de Gran Canaria refuerza su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 en el 'Opening' de Oulu, Finlandia

Las Palmas de Gran Canaria refuerza su proyección europea tras participar en el opening de Oulu (Finlandia), Capital Europea de la Cultura 2026, celebrado los días 15 y 16 de enero. De este modo, el encuentro supuso un impulso estratégico para la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2026.

La ciudad grancanaria fue la única candidata española presente en este acto inaugural, una participación que permitió consolidar su posicionamiento en el ámbito cultural europeo y estrechar vínculos con capitales culturales pasadas, presentes y futuras. La presencia en Oulu facilitó, además, el contacto directo con instituciones y agentes culturales europeos, abriendo nuevas líneas de cooperación.

Agenda europea y redes culturales

Durante su participación en el Culture Next Lounge, plataforma que agrupa a ciudades aspirantes o vinculadas al programa de Capital Europea de la Cultura, la candidatura mantuvo encuentros con representantes de Lublin, Nikšić, Larnaka, Trenčín, Leeuwarden, Novi Sad, Cluj, Bodø, Faro y Kiruna. En estas reuniones se abordaron cuestiones comunes como la descentralización cultural, la cohesión social, las migraciones, la activación de barrios periféricos y la relación entre cultura y turismo.

Estos intercambios evidenciaron afinidades entre Las Palmas de Gran Canaria y otras ciudades periféricas europeas que afrontan retos similares desde planteamientos alineados con los valores culturales de la Unión Europea.

Colaboración institucional y cultural

La agenda institucional incluyó un encuentro entre la delegación de la oficina técnica de LPGC’31 y el embajador de España en Finlandia, Manuel Montobbio de Balanzó, con el objetivo de facilitar proyectos conjuntos con agentes culturales de Oulu y otras ciudades finlandesas. A raíz de estos contactos, se avanzan ya colaboraciones con la asociación local de hispanohablantes de Oulu, El Patio, en ámbitos como el cine, la música y las artes visuales, con vistas a integrarlas en la programación de Oulu 2026.

Uno de los hitos destacados fue también la invitación oficial de Trenčín (Eslovaquia), Capital Europea de la Cultura 2026, para asistir a su inauguración en febrero, así como el inicio de una colaboración específica en el ámbito del voluntariado cultural, considerado estratégico para el desarrollo de LPGC’31.

Aprendizaje y proyección artística

La experiencia en Oulu tuvo igualmente una vertiente de aprendizaje, al permitir conocer modelos de programación, activación urbana y participación ciudadana que servirán de referencia para futuros hitos culturales en Las Palmas de Gran Canaria, incluido el diseño de su propio acto inaugural.

En el ámbito artístico, destacó la actuación del músico grancanario Aniba Liricida en el marco del Culture Next Lounge, así como la colaboración de la entidad Tirma, que participó con una muestra gastronómica en el espacio de la candidatura.

Con esta presencia internacional, Las Palmas de Gran Canaria consolida su papel como ciudad activa en el ecosistema cultural europeo y avanza en la construcción de un proyecto de Capital Europea de la Cultura con proyección internacional y continuidad en el tiempo.