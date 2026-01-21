El parque del Castillo de la Luz renueva su alumbrado para mejorar el consumo energético

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concluido la sustitución de las luminarias en el parque del Castillo de La Luz, dentro del proyecto de modernización del alumbrado público que se desarrolla en los barrios de La Isleta y Las Coloradas. La actuación forma parte de un plan más amplio que contempla la instalación de 1.525 luminarias LED y que cuenta con un presupuesto de 765.050 euros, financiado a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos.

El proyecto contempla la sustitución de las antiguas luminarias de 145 vatios por nuevos equipos de tecnología LED de 37 y 53 vatios, tanto en los dos barrios como en la carretera que los conecta. Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Elecnor Servicios y Proyectos, bajo la dirección de obra de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa).

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, señaló que esta renovación permitirá reducir el consumo energético y mejorar la sostenibilidad del servicio de alumbrado público.

Actuaciones en calles de Las Coloradas

Además del parque del Castillo de La Luz, en las últimas semanas se han llevado a cabo cambios de luminarias en las calles Mateo Apóstol, María Dolorosa, Juan Apóstol, Jesús Nazareno, Padre Morales, Verónica, Miguel Hernández Febles y Pedro Apóstol, dentro del desarrollo progresivo del proyecto en Las Coloradas.

Las nuevas farolas ofrecen una iluminación más eficiente sin afectar a la calidad del alumbrado. La temperatura de color es de 3.000 grados kelvin, que proporciona una luz blanca cálida, con un tono amarillento.

Ahorro energético y reducción de emisiones

Según la Unidad Técnica de Alumbrado del Ayuntamiento, la actuación permitirá un ahorro energético anual de 832.626 kilovatios por hora, lo que se traducirá en un ahorro económico estimado de 130.900 euros al año. Además, se evitará la emisión de aproximadamente unas 646 toneladas de CO2.

El proyecto incluye también la actualización de 22 cuadros eléctricos, con el objetivo de mejorar la fiabilidad y la seguridad de la red de alumbrado, y cuenta con un plazo de ejecución de 11 meses.

Iluminación respetuosa con el cielo nocturno

Las luminarias instaladas disponen del certificado de homologación del Instituto Astrofísico de Canarias. Esta medida se enmarca en la adhesión del Ayuntamiento, aprobada en el pleno del pasado mes de abril, a la Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas, que promueve el uso racional de la luz artificial y la protección del cielo nocturno para las futuras generaciones.