El histórico vuelo del 'Plus Ultra' cumple un siglo

Este jueves 22 de enero se cumple un siglo del amerizaje en la bahía de Las Isletas del hidroavión Plus Ultra que, procedente de Palos de Moguer (Huelva), se dirigía a América del Sur en el primer vuelo trasatlántico en realizar la citada ruta.

Pilotado por el Comandante Ramón Franco y los tripulantes Julio Ruiz de Alda, capitán de Artillería, Juan Manuel Durán, teniente de navío , el cabo mecánico Pablo Rada y el fotógrafo y cronista Leopoldo Alonso, este hidroavión tenía por meta Buenos Aires, en Argentina.

Un acontecimiento histórico para Gran Canaria

Fue un vuelo histórico y un gran acontecimiento para la isla de Gran Canaria y su capital, Las Palmas de Gran Canaria, que agasajó a la tripulación en los cuatro días que estuvieron entre nosotros con la viva expectación de un hecho trascendente en la historia de la navegación española y,sobre todo, por haber elegido a nuestra Isla para este evento.

El hidroavión, un Dornier Wal de construcción alemana, no volvió porque España se lo regaló a Argentina, donde se conserva en un museo de la ciudad de Luján, pero sí lo hizo la tripulación que regresó a bordo del crucero Buenos Aires, que hizo escala en el Puerto de La Luz. De esta manera, la ciudad tuvo la ocasión de agasajar a estos héroes con la rotulación de la plaza Comandante Franco, junto al Parque de Santa Catalina, y las calles Julio Ruiz de Alda y Juan Manuel Durán y Pablo Rada en las inmediaciones. Además, nombró Hijo Adoptivo a Ramón Franco.

Gran Canaria en la historia de la aviación

Así ha quedado grabado para la historia el protagonismo de Gran Canaria en este singular acontecimiento, toda vez que amerizó en nuestra bahía y salió luego a través de Gando para cruzar el Atlántico el 26 de enero de 1926.

Una demostración de que el primer aeródromo de nuestra Isla fueron las aguas del Puerto de Refugio de La Luz es que recibieron en 1919 el primer hidroavión que pilotaba el francés Henri Lefranc.

Acto conmemorativo del centenario

Para conmemorar este acontecimiento la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos ofrecerá este jueves, a las 19.00 horas, un acto en colaboración con el Real Club Náutico en su sede.