Investigan a un hombre por maltrato animal tras hallar dos animales muertos y otros nueve en condiciones insalubres

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria actuó tras varios avisos vecinales en el barrio de El Fondillo

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han abierto una investigación contra un hombre de 39 años como presunto autor de dos delitos de maltrato animal con resultado de muerte, tras localizar los cuerpos sin vida de un perro y un ave en una parcela anexa a su vivienda, situada en el barrio de El Fondillo.

La actuación se inició tras recibir varios avisos vecinales, que alertaban de la presencia de perros sueltos en la vía pública, que se escapaban de forma reiterada desde una finca próxima. Al acudir al lugar, los agentes del Grupo de Protección Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) encontraron los cuerpos en avanzado estado de descomposición, sin agua ni alimento a su alcance.

Según declararon testigos y vecinos, los animales pertenecían al morador de la vivienda, que se había ausentado durante semanas sin dejar a nadie a cargo de su cuidado. Los restos fueron retirados para la realización de una necropsia que permita determinar las causas exactas de la muerte.

Retirados nueve perros en una segunda intervención

Meses después, tras el regreso del propietario, la Policía Local llevó a cabo una segunda inspección, en esta ocasión junto a técnicos de Salud Pública municipal. En esta nueva intervención, se constató que en la parcela se encontraban nueve perros vivos, todos ellos en condiciones higiénico-sanitarias deficientes.

Los animales fueron retirados de inmediato por los agentes y puestos a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Local ha instruido diligencias contra el hombre, natural de Las Palmas de Gran Canaria, por la presunta comisión de dos delitos de maltrato animal. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión y a la inhabilitación para la tenencia de animales durante un periodo máximo de cuatro años.

TEMAS

TEMAS
