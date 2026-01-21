Así es la nueva flota de 30 vehículos que refuerza el Servicio de Limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado 30 nuevos vehículos al servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, ya recepcionados y en funcionamiento, en el marco del nuevo contrato adjudicado para la prestación de estos servicios públicos. La medida forma parte del proceso de renovación del parque móvil municipal y del refuerzo operativo previsto en el contrato.

La nueva flota se compone de 20 vehículos destinados a la limpieza viaria y 10 a la recogida de residuos sólidos urbanos, lo que permite ampliar la capacidad de actuación en tareas diarias como el barrido, el baldeo, la retirada de residuos y las labores de inspección. Según el Consistorio, estos medios ya están desplegados en distintos puntos del municipio.

Refuerzo progresivo del servicio municipal

La incorporación de estos vehículos no supone el cierre del proceso de renovación. El Ayuntamiento tiene prevista la llegada de más de 14 vehículos adicionales que se incorporarán de forma progresiva en los próximos meses, conforme a lo establecido en el contrato. El objetivo es consolidar un refuerzo sostenido del servicio y mejorar la respuesta operativa en los distintos barrios de la ciudad.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha señalado que la nueva flota permite reforzar tanto la limpieza viaria como la recogida de residuos y las tareas de inspección, incidiendo directamente en la prestación diaria del servicio municipal.

Vehículos especializados para distintas tareas

Entre los nuevos medios incorporados figuran vehículos ligeros para mandos intermedios, destinados al control y supervisión de los trabajos; camiones baldeadores para la proyección de agua a presión y la aplicación de productos desinfectantes; y barredoras duales, capaces de combinar el barrido con la limpieza húmeda.

Nuevos vehículos del Servicio de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

La flota se completa con furgones hidrolimpiadores para la desinfección de espacios afectados por residuos y malos olores; retroexcavadoras para el saneamiento de zonas con vertidos de gran volumen; y camiones polibrazo para el traslado de recipientes de grandes dimensiones.

Cobertura en zonas de difícil acceso y recogida selectiva

El contrato también contempla la incorporación de camiones grúa de largo recorrido para espacios de difícil acceso, furgones polivalentes para la limpieza de mobiliario urbano y vehículos con rampas automáticas para la retirada de trastos, enseres, escombros y restos vegetales.

Asimismo, se suman recolectores de carga trasera, minirecolectores y vehículos satélite para el vaciado de contenedores en vías estrechas, junto a camiones de carga lateral y fregadoras de alto rendimiento para el tratamiento mecanizado de pavimentos urbanos.

La renovación del parque móvil se enmarca en la estrategia municipal para reforzar los servicios públicos esenciales y mejorar la eficiencia de la limpieza viaria y la recogida de residuos en Las Palmas de Gran Canaria, con una planificación orientada a las necesidades reales del municipio y a una mayor cobertura territorial.