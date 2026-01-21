Las Palmas de Gran Canaria refuerza en FITUR 2026 su posicionamiento como destino urbano sostenible y en crecimiento

Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebra esta semana en Madrid, reforzando su papel como destino urbano consolidado, con una estrategia centrada en la sostenibilidad, la autenticidad y la calidad de vida como ejes de atracción turística.

Durante la primera jornada, la delegación municipal, encabezada por la alcaldesa Carolina Darias, ha mantenido diversos encuentros profesionales con el objetivo de fortalecer la proyección nacional e internacional de la ciudad, así como de impulsar su oferta cultural, de eventos y experiencias durante todo el año.

En este contexto, Darias ha destacado que “Las Palmas de Gran Canaria está de moda, y los datos lo confirman”, al tiempo que ha subrayado que cada vez más personas eligen la ciudad como destino urbano por su estilo de vida, su identidad diferenciada y su programación cultural.

Según datos de 2025, la capital superó los 464.000 viajeros alojados, con un incremento del 10% respecto a 2024, y alcanzó más de 1,6 millones de pernoctaciones, lo que consolida su evolución positiva en el ámbito turístico. A esto se suma un gasto medio por turista superior a los 1.000 euros, con una media diaria de 144 euros, y unos ingresos hoteleros que superan los 95 millones de euros.

La alcaldesa ha asegurado que este crecimiento responde a una estrategia clara, a una ciudad diversa y en constante evolución, y a un modelo turístico que apuesta por el equilibrio entre desarrollo, sostenibilidad e impacto positivo en la economía local.

La primera jornada de la feria de turismo en Madrid centra los encuentros y reuniones profesionales para promocionar la oferta cultural y de eventos en la ciudad / LP/DLP

Un modelo sostenible, integrador y respetuoso

El modelo turístico que defiende Las Palmas de Gran Canaria se basa en una visión urbana, sostenible e integradora, que busca atraer visitantes sin comprometer la convivencia ni la identidad de la ciudad. En esa línea, el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, ha remarcado la importancia de fortalecer los vínculos entre el sector y la ciudadanía, para que la actividad turística contribuya al desarrollo social y económico del municipio.

Quevedo ha avanzado además que en 2026 se pondrá en marcha el cuarto plan de marketing turístico de la ciudad, una hoja de ruta centrada en el turismo MICE, la promoción del producto local, la gastronomía y la puesta en valor de los barrios y espacios con personalidad propia.

Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 / LP/DLP

Cultura, eventos y experiencias durante todo el año

La participación de la capital en FITUR pone el acento en su agenda cultural y de eventos como uno de los grandes pilares diferenciales del destino. Con más de 1.500 actividades anuales, de las cuales 400 son consideradas grandes citas, la ciudad se proyecta como un espacio vibrante y activo durante los doce meses del año.

Entre los eventos destacados se encuentran festivales y encuentros como el Granca Live Fest, la Transgrancanaria, Sonora, o el WOMEX, que celebrará en 2026 su edición en la capital grancanaria, reforzando su visibilidad en el ámbito internacional de las industrias culturales y creativas.

Mercados internacionales y crecimiento en verano

Las Palmas de Gran Canaria consolida su posición en mercados estratégicos como Alemania, los países escandinavos o el Reino Unido, con una evolución positiva en la fidelización del visitante internacional, especialmente durante los meses de verano, lo que permite reducir la estacionalidad y favorecer una actividad turística más equilibrada a lo largo del año.

El turismo de cruceros, palanca de visibilidad exterior

Otro de los pilares clave de la proyección internacional de la ciudad es el turismo de cruceros, con más de 600.000 cruceristas registrados en 2024. Esta cifra refuerza la visibilidad del destino entre nuevos públicos, ya que una parte significativa de quienes llegan por primera vez en crucero acaban regresando como turistas, generando nuevas oportunidades para el sector y para la economía local.