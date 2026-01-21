El ‘Plus Ultra’, una hazaña que promovió el desarrollo de nuestra aviación nacional

Hace tiempo, estimados lectores, que no me asomo a esta ventana informativa que es LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, prensa informativa imprescindible para estar al día de los acontecimientos que suceden en Gran Canaria y el resto de España. Lo hago en esta ocasión con el convencimiento de que lo que voy a trasladarles, además de historia de España, es importante, habida las consecuencias que tuvo para esta gran Isla y, en general, para Canarias.

En este año de 2026 celebraremos, primero, el centenario del Plus Ultra y su llegada a Gran Canaria, en su primera escala hacia Iberoamérica y, a continuación, el 250 nacimiento de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, patriótica institución que participó activamente en los fastos del 75 Aniversario de los Primeros Grandes Vuelos de la Aviación Española. Quede en este párrafo el recordatorio de tan importante acontecimiento, conmemorado en el Real Club Náutico de Gran Canaria, como no podía ser de otra manera. Recordemos con atención la llegada de esa aeronave-canoa que admiró al mundo tras la hazaña conseguida y que supuso el gran impulso necesario para el desarrollo de la aviación nacional.

Una veintena de veces he cruzado el Atlántico Sur, cómodamente instalado, en aviones cada vez más complejos, más seguros, más rápidos… y, en esa situación, siempre he tenido en mi pensamiento que, en cotas «infinitamente» más bajas, hace ahora cien años, una pequeña aeronave, un hidroavión Dornier Do J. Wal, de dos motores de 450CV, que disponía de un sextante de burbuja para la navegación astronómica, un medidor de deriva, ¡dos brújulas!, un equipo de radio y radiogoniómetro… pretendía llevar a cabo la gran aventura de recorrer miles de kilómetros, así ambicionaban llegar, ¡y llegaron!: Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada.

Todo esto ocurría en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, quien pretendía abrir espacios en Hispanoamérica, lo que permitió que se desarrollara el proyecto de cruzar el Atlántico Sur, por primera vez, con un solo avión, al que bautizaron como Plus Ultra… «Más Allá» (a solis ortu usque ad occasum/desde la salida del sol hasta el ocaso). Con ello se recordaba, de alguna manera, la España imperial, lema que Carlos I adoptó para reflejar el dinamismo de España-César Cervera.

Sobre este fantástico vuelo, en cierta ocasión escribía que no se podían olvidar, en su expresión sentimental, matices que lo definirían plenamente. Me refería al sentido de hermanamiento entre las dos orillas, al sentido del no olvido, a la evocación de la presencia española en el continente que se llamó nuevo. En definitiva, el Plus Ultra asumió la misión de los grandes exploradores, la del estudio de una nueva ruta, la aérea. Y a esos objetivos habría que añadir significados profundos que su estela dejó marcada para la historia: el reforzamiento de esa unión atlántica, en ocasiones expresada como atlanticidad, que inició Colón en 1492, o lo que es lo mismo: el impulso para unir, de forma indeleble, Europa y América, a través de esta plataforma o lanzadera de Gran Canaria, como segura proyección y último baluarte de esta grande España, madre que fue de tantos pueblos.

Pero, fíjense, estimados lectores, que este incomparable vuelo también fue un romántico desplazamiento, porque se realizó colocando el corazón por delante, como saeta propulsora; fue también un vuelo deportivo, porque los que lo realizaron querían llegar a esa meta ansiada para presentar sus credenciales y disfrutar de su significado. Fue, asimismo, un vuelo militar, el que se origina por un deber patriótico y también, por tanto, fue el vuelo de la disciplina, el que se emprende a través de la razón y de la voluntad. Todo ello se podría sintetizar en una frase: un sentimiento profundo. Esto fue el vuelo del Atlántico Sur en los albores de nuestra aviación.

Los que en las islas residimos, los isleños, tenemos cierta vocación aérea, quizás por el «aislamiento» que nos da el mar que nos rodea y que no nos permite correr a cualquier parte… Sentimos la necesidad de salir de una manera rauda, veloz, y esto lo proporciona el avión, de modo que el volar es algo añadido a nuestra manera de actuar. Por descontado que esto no siempre fue así, solo a partir de implantarse el concepto de aeronáutica y su significado. Nuestra historia aeronáutica se iniciaría a partir de 1913, en Guanarteme, en aquel memorable vuelo del Bleriot de Garnier y se consolidaría con la llegada, sobre todo en la década de los veinte del pasado siglo, de los hidroaviones que amerizaban en el Puerto de La Luz.

Así que no fue sorprendente la alegría, el clamor y el aplauso que los grancanarios dedicaron a los héroes que serían los tripulantes del Plus Ultra. En esta final de la primera etapa, aquel 22 de enero de 1926 se iniciaba la construcción ilusionante de que Gran Canaria fuera la lanzadera hacia América, hacia África, a través de unas aeronaves que escribirían gran parte de nuestra historia local aeronáutica. Nuestra Isla se convirtió en la plataforma experimental de la incipiente aviación española y, también, de las apetencias comerciales de líneas aéreas. En esos años, el Puerto de La Luz también era el Aeropuerto de La Luz y la Bahía de Gando su aeropuerto auxiliar.

No nos debemos extrañar, por tanto, que los que aquí vivimos tengamos la mirada azul de mirar el horizonte y el pensamiento en el «más allá». No es extraño que los habitantes de Gran Canaria sintieran y se apasionaran con el vuelo del Plus Ultra. Fueron aclamados y vitoreados sus tripulantes y siguieron cada una de sus etapas con inusitado interés… como hiciera el Rey de España Alfonso XIII.

El extraordinario vuelo y viaje finalizó en Buenos Aires el 10 de febrero, tras realizar las siguientes etapas: Palos de la Frontera (Huelva)-Las Palmas- Porto Praia (Cabo Verde)-Isla de Fernando de Noronha-Pernambuco-Río de Janeiro-Montevideo-Buenos Aires. Recorrieron 10.270 kilómetros tras casi sesenta horas de vuelos sumadas todas las etapas.

El Plus Ultra hizo que España se integrara en los países convencidos de que la aviación sería el futuro. Su recuerdo es la memoria perenne a los héroes que hicieron posible la epopeya ya casi leyenda, difícilmente superable.

Carlos Gardel inmortalizó, con un himno/canción (Enrique Nieto/Martín Monserrat) tan enorme gesta: «El rey del aire tendió sus alas…/Salió el Plus Ultra con raudo vuelo…/Desde Palos, el águila vuela…/Cruzó Las Palmas y Porto Praia…»/Y en Buenos Aires, la hija querida/ Al fin reciben ahí los valientes…».

Loor a los héroes: capitán, Ramón Franco Bahamonde, responsable del vuelo; capitán, Julio Ruiz de Alda; teniente de navío, Juan Manuel Durán González; mecánico, Pablo Rada Ustárroz. Nuestra ciudad los inmortalizó y los recuerda en el callejero ciudadano.

Expreso mi agradecimiento a mi compañero y amigo, el excelente piloto e investigador aeronáutico Cristóbal Alzola Linares, por su aportación documental gráfica a este artículo.