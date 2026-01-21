Prestaciones económicas
Las ayudas sociales caen en Las Palmas de Gran Canaria pero aumenta su cuantía media
La ciudad cerró 2025 con 826 concesiones menos que en el ejercicio anterior y pasó de cinco a cuatro tipos de prestaciones después de que el convenio de ayudas con el Cabildo no tuviese continuidad. El Ayuntamiento achaca la reducción a una "evolución favorable" en la ciudad
El balance de prestaciones sociales en la capital grancanaria se reduce. Las ayudas municipales concedidas en 2024 superaron los 3,8 millones de euros, mientras que la cifra de 2025 ascendió a los 3,2 millones de euros, marcando una brecha por encima del medio millón. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apunta a una "evolución favorable" en la ciudad porque "la ciudadanía ha necesitado menos prestaciones económicas", si bien otra diferencia entre ambos periodos es que en 2024 se concedieron cinco tipologías de ayudas y en 2025 fueron cuatro. La que no tuvo continuidad correspondía a un convenio con el Cabildo insular y supuso la concesión de 779 prestaciones.
Las ayudas están destinadas a ofrecer un apoyo puntual a las personas que atraviesan momentos de dificultad económica y social para que puedan hacer frente a la cobertura de sus necesidades básicas. El mayor número de concesiones en los dos ejercicios está vinculado a las Prestaciones Económicas de Especial Necesidad (PEEN), que tuvieron cifras muy similares en ambos casos. En el primer año se otorgaron 3.498 y, al siguiente, 3.501.
Concesiones por años
Por su parte, las de Emergencia Social (PEES) supusieron 432 en 2024 y se redujeron al año siguiente, con un total de 398 trámites favorables. También las prestaciones individuales a personas mayores o con alguna discapacidad experimentaron una reducción, con 63 concesiones en 2024 y otras 47 en 2025.
A las ayudas de 2024 habría que sumar las 779 que emanaron del convenio con el Cabildo, por lo que se otorgaron un total de 4.772 prestaciones con una inversión social de 3.858.562,2 euros. El año siguiente culminó con la cifra de 3.946 y una aportación de 3.249.818,25 euros. De este modo, 2025 supuso una reducción de 608.744 euros, si bien la cuantía media de las ayudas aumentó en un 1,8% en referencia al año anterior.
El Ayuntamiento "contó con la dotación suficiente para responder a la posible demanda y garantizar la atención de las personas que lo requirieran"
El Consistorio achaca esta evolución a una "mejora de los datos de empleo" de la capital grancanaria. Asimismo, añade que el Ingreso Mínimo Vital ha contribuido a generar un "escudo social" para facilitar que el mercado laboral se estabilice. En cualquier caso, el Ayuntamiento matiza que "contó con la dotación suficiente para responder a la posible demanda y garantizar la atención a las personas y familias que lo requirieran".
La cantidad asignada a cada tipo de ayuda social se distribuyó de la siguiente manera en el último ejercicio: 2.830.900,41 euros para las PEEN, 345.151,89 euros paras las PEES y 73.766,04 euros para personas mayores o con alguna discapacidad.
La inversión social fue inferior en 2023, por lo que este último periodo ha marcado una tendencia a la inversa. Dicho año se concedieron un total de 3.718 prestaciones por un importe de 3.000.389,2 euros. Así pues, 2024 implicó el incremento de las ayudas en un 28%.
El rol de los servicios sociales
La concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, ha matizado que "los servicios sociales municipales cumplen un papel esencial como primera puerta de entrada para la atención y el acompañamiento a la ciudadanía".
En esa línea, añadió: "Seguimos trabajando para fortalecer una red cercana, accesible y con capacidad de respuesta ante cualquier situación de vulnerabilidadel. El objetivo del Ayuntamiento es seguir reforzando los recursos municipales para que ninguna persona se quede atrás".
