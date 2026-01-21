"Queremos nuestras viviendas": Las Rehoyas reclama la entrega de sus nuevas casas

Al grito de "queremos nuestras viviendas", un grupo de vecinos de Las Rehoyas se manifestaron en la tarde de este miércoles ante el primer edificio de reposición de Las Rehoyas. Reclaman la entrega de llaves de sus nuevas casas por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Las obras de este edificio de 148 viviendas, situado en el parque homónimo, llevan finalizadas desde noviembre de 2024; desde entonces el traspaso a sus nuevos propietarios ha estado enmarañado en trámites burocráticos entre el Consistorio y el Gobierno de Canarias, además de los trabajos de acondicionamiento del exterior, que siguen sin estar finalizados.

"Estoy viviendo en una casa de alquiler porque no tenemos nuestras casas y ya está bien", denuncia Valentina González, hija de Antonia Gordillo, de 102 años. Tuvieron que abandonar su casa en la calle Santa Luisa de Marillac dadas las malas condiciones en el que se encuentra el edificio. "Nos han tenido con prórrogas, dicen que nos las dicen en abril, pero no nos creemos nada", indicó delante del nuevo inmueble.

"Nosotros somos de la fase cero, que son las que peor están, están hechas polvo, hay algunas apuntaladas", remarcó esta vecina. Grietas, humedades, desconchones y caídas de cascotes son algunos de los problemas que sufren estos edificios de los años 60 del siglo pasado, que además carecen de ascensor.

Fase cero del plan de reposición de Las Rehoyas

La fase cero del plan de reposición de Las Rehoyas consiste en el derribo de la mitad de los bloques de las calles Santa Luisa de Marillac y Santa María de la Cabeza. Estas familias se repartirán entre el edificio del parque, ya culminado, y el que el Ayuntamiento está construyendo en la calle Doctor Chiscano, en la trasera del hospital Doctor Negrín, y cuyos trabajos llevan meses paralizados a la espera de una modificación del proyecto.

Los trabajos de este primer edificio de 148 viviendas están terminados, pero el Ayuntamiento se encuentra envuelto en trámites burocráticos, según declaraciones dadas el pasado mes de noviembre. Además, los trabajos para urbanizar las inmediaciones del inmueble no se adjudicaron hasta el pasado mes de septiembre. Se trata de un proyecto secundario que es necesario para darle accesibilidad peatonal y también a los garajes del edificio.