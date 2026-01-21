La sede de la policía de barrio de Las Palmas de Gran Canaria se retrasa dos meses por quejas vecinales

La nueva comisaría de la policía de barrio de Las Palmas de Gran Canaria se retrasa. Los trabajos para crear la sede de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) se han prorrogado dos meses hasta finales de febrero. El proyecto, que consiste en habilitar unas oficinas policiales en Tamaraceite, fue adjudicado el pasado mes de junio a Velplus Construcciones por un importe de 417.868 euros con cargo al Plan de Cooperación del Cabildo con un plazo de ejecución de seis meses que no ha podido cumplirse.

La concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda emitió el pasado diciembre un decreto mediante el cual la obra quedaba prorrogada dos meses ante la imposibilidad de culminar los trabajos en el tiempo que marcaba el contrato. La empresa argumentó al Consistorio que los trabajos se han retrasado al tener que reducir la jornada laboral de los trabajadores por restricciones de ruido tras causar molestias a los vecinos. Además, han tenido "complicaciones" de acceso a las zonas comunes para la ejecución de las instalaciones.

La sede estará junto a la UPAL, la unidad de acompañamiento a víctimas de violencia machista

Las nuevas dependencias policiales estarán situadas en la calle Escultor Tony Gallardo, en el barrio de Tamaraceite, en un local contiguo al de la UPAL (Unidad de Protección y Acompañamiento Local). En ambos casos, se trata de los locales situados en el bajo de un edificio que forma parte de la reposición del ARRU de Tamaraceite, por lo que por encima las instalaciones hay viviendas, de ahí que puedan haberse producido molestias durante el transcurso de los trabajos.

La obra consiste en la adaptación de un local de 500 metros cuadrados. La idea será que la UMEC pueda tener unas instalaciones propias para dar un mejor servicio de cercanía a la ciudadanía, más directo, especialmente en el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. Esta unidad nació en 2022 con el propósito de resucitar la extinta policía de barrio, de tal manera que los agentes que la componen están especializados en problemas de convivencia vecinal, cuidado del medioambiente y protección animal.

La unidad convivencia tramitó el año pasado más de 4.000 servicios, con 108 expedientes por vertidos en la vía pública

De esos 500 metros cuadrados, 102 estarán destinados a la atención directa a la ciudadanía. La comisaría contará con siete despachos, sala de reuniones, vestuarios diferenciados para mujeres y hombres, armero y zona de control. Los trabajos consisten principalmente en el acondicionamiento de la planta semisótano, mediante el derribo de tabiques interiores, falsos techos, carpinterías y revestimientos. También ha habido modificaciones en cerramientos y cimentación.

Las dos unidades más recientes de la Policía Local

Con esta invertención, las dos unidades de más reciente creación de la Policía Local tendrán su sede prácticamente en un mismo espacio. La sede de la UPAL abrió en el local esquina de Tony Gallardo con Pepe Dámaso en abril de 2019. Este grupo especializado fue creado en 2017 con el propósito de atender a mujeres víctimas de violencia machista, personas sin hogar y menores en riesgo de exclusión social. Hasta ese momento tenían su sede de manera provisional en la Casa de la Mujer.

Ambas unidades han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Tan solo la UMEC atendió el año pasado más de 4.000 servicios. De estos, 1.617 estuvieron vinculados con problemas de convivencia ciudadana, iniciaron la investigación de 108 expedientes por vertidos, con 95 denuncias por tirar residuos en la vía pública o la naturaleza. También destacan 84 casos de maltrato animal. En materia de actividades clasificadas, emitieron 14 órdenes de precinto.