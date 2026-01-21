Los sindicatos piden el cese de la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Las organizaciones sindicales representativas de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria han solicitado formalmente ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento el cese inmediato de la actual jefa del cuerpo. La petición se fundamenta en lo que consideran una gestión gravemente perjudicial tanto para el servicio público como para los derechos del personal.

Según exponen en el escrito registrado, en los últimos años se habría producido una gestión negligente de los recursos humanos y materiales, con un impacto directo en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, en la organización interna del cuerpo y en la seguridad de los agentes. Los sindicatos señalan especialmente a las unidades operativas y de intervención directa, que, según denuncian, sufren una merma continuada de personal y la ausencia de una política real de formación.

Recientes acuerdos de productividad

Asimismo, las organizaciones sindicales critican la aplicación de los recientes acuerdos de productividad, tanto en su vertiente específica como general, al considerar que se han aplicado de forma arbitraria y discrecional, alejándose de los criterios pactados. A su juicio, esta situación se ha producido sin transparencia ni objetividad, generando desigualdades injustificadas entre funcionarios y unidades en situaciones similares.

Los representantes sindicales advierten de que estas prácticas vulneran principios constitucionales básicos, como la igualdad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y aseguran que han provocado un grave deterioro del clima laboral, una profunda desmotivación profesional y una pérdida de confianza en la cadena de mando.

A pesar de haber trasladado estas supuestas irregularidades a la Administración en reiteradas ocasiones, los sindicatos sostienen que no se ha producido ninguna corrección, motivo por el cual han solicitado finalmente el cese inmediato de la Jefatura del Cuerpo por pérdida manifiesta de confianza.

Las organizaciones sindicales reiteran su compromiso con la defensa del servicio público, de los derechos laborales y de una Policía Local profesional, eficaz y al servicio de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria.