Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasCascada La PalmaFinal Copa de la Reina en el Estadio de Gran CanariaAccidente GC3UD Las PalmasRestaurantes favoritos España
instagramlinkedin

Los sindicatos piden el cese de la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Los sindicatos alertan de supuestas irregularidades en la productividad y pérdida de confianza en la cadena de mando

Agentes de la Policía Local de la capital grancanaria dirigiendo el tráfico.

Agentes de la Policía Local de la capital grancanaria dirigiendo el tráfico. / Andrés Cruz

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

Las organizaciones sindicales representativas de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria han solicitado formalmente ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento el cese inmediato de la actual jefa del cuerpo. La petición se fundamenta en lo que consideran una gestión gravemente perjudicial tanto para el servicio público como para los derechos del personal.

Según exponen en el escrito registrado, en los últimos años se habría producido una gestión negligente de los recursos humanos y materiales, con un impacto directo en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, en la organización interna del cuerpo y en la seguridad de los agentes. Los sindicatos señalan especialmente a las unidades operativas y de intervención directa, que, según denuncian, sufren una merma continuada de personal y la ausencia de una política real de formación.

Recientes acuerdos de productividad

Asimismo, las organizaciones sindicales critican la aplicación de los recientes acuerdos de productividad, tanto en su vertiente específica como general, al considerar que se han aplicado de forma arbitraria y discrecional, alejándose de los criterios pactados. A su juicio, esta situación se ha producido sin transparencia ni objetividad, generando desigualdades injustificadas entre funcionarios y unidades en situaciones similares.

Los representantes sindicales advierten de que estas prácticas vulneran principios constitucionales básicos, como la igualdad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y aseguran que han provocado un grave deterioro del clima laboral, una profunda desmotivación profesional y una pérdida de confianza en la cadena de mando.

A pesar de haber trasladado estas supuestas irregularidades a la Administración en reiteradas ocasiones, los sindicatos sostienen que no se ha producido ninguna corrección, motivo por el cual han solicitado finalmente el cese inmediato de la Jefatura del Cuerpo por pérdida manifiesta de confianza.

Noticias relacionadas y más

Las organizaciones sindicales reiteran su compromiso con la defensa del servicio público, de los derechos laborales y de una Policía Local profesional, eficaz y al servicio de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Las ayudas sociales caen en Las Palmas de Gran Canaria pero aumenta su cuantía media

Las ayudas sociales caen en Las Palmas de Gran Canaria pero aumenta su cuantía media

Las Palmas de Gran Canaria refuerza su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 en el 'Opening' de Oulu, Finlandia

Las Palmas de Gran Canaria refuerza su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 en el 'Opening' de Oulu, Finlandia

Los sindicatos piden el cese de la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Los sindicatos piden el cese de la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria refuerza en FITUR 2026 su posicionamiento como destino urbano sostenible y en crecimiento

Las Palmas de Gran Canaria refuerza en FITUR 2026 su posicionamiento como destino urbano sostenible y en crecimiento

Investigan a un hombre por maltrato animal tras hallar dos animales muertos y otros nueve en condiciones insalubres

Investigan a un hombre por maltrato animal tras hallar dos animales muertos y otros nueve en condiciones insalubres

Así es la nueva flota de 30 vehículos que refuerza el Servicio de Limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

Así es la nueva flota de 30 vehículos que refuerza el Servicio de Limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

Santa Catalina contará con vigilancia antiapagones durante el Carnaval

Santa Catalina contará con vigilancia antiapagones durante el Carnaval

El bolero regresa al Rincón del Bolero con un concierto íntimo de Magdalena Padilla y Fofi Lussón

El bolero regresa al Rincón del Bolero con un concierto íntimo de Magdalena Padilla y Fofi Lussón
Tracking Pixel Contents