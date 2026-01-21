El Tesoro de Barcelona: la cara oculta del hombre que iluminó Las Palmas de Gran Canaria

Durante 126 años, el hombre que encendió la primera bombilla de Las Palmas de Gran Canaria fue, irónicamente, una sombra. A pesar de su legado histórico como promotor de la primera fábrica de electricidad en 1899 y figura clave en el desarrollo de la ciudad, de Eusebio Navarro Ruiz solo existían caricaturas, retratos dibujados o idealizaciones públicas. Su rostro real, el que veían su esposa francesa y sus hijos, había desaparecido del registro público y familiar. ¿Cómo era posible que de su ilustre hermano, Carlos Navarro Ruiz, sí existieran fotografías, pero de Eusebio, el visionario, solo hubiese ausencia?

Esta persistente incógnita nos ha acompañado a mi hermana, Carmen Rosa, y a mí durante más de una década de investigación familiar. Ni las conversaciones con los mayores de la familia ni los esfuerzos de grandes referentes en la historia insular como los cronistas Juan José Laforet y Antonio María González Padrón, o el genealogista Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, cuya inestimable colaboración agradecemos, ni la consulta exhaustiva en archivos como el Museo Canario o la FEDAC, han logrado romper este muro de silencio.

La respuesta no estaba en tierra canaria, sino en los recuerdos guardados en un álbum de fotos en Barcelona.

El Palacete de la plaza de la Feria donde residieron. / La Provincia

La primera fábrica de electricidad de Las Palmas de Gran Canaria, inaugurada en 1898, tal y como recordamos en La Provincia, el 30 de diciembre del pasado año en el artículo titulado El apellido Navarro y 125 años de luz, no fue solo un avance técnico; fue la puerta de entrada de la ciudad a la modernidad del siglo XX. En una época donde la luz era sinónimo de progreso, Eusebio Navarro Ruiz encarnaba el espíritu emprendedor y modernizador de la burguesía insular. Él fue el agente de ese cambio, un hombre que, con apenas 35 años, estaba transformando el paisaje urbano y social de la ciudad.

Este era el contexto vibrante y prometedor en el que vivía el joven Eusebio, un éxito truncado prematuramente por su fallecimiento en 1906 a los 47 años. Tras su muerte, su esposa, la culta francesa Marie Blanche Roquejoffre, tomó la difícil decisión de marcharse de la isla con sus dos hijos, Eusebio y María de los Ángeles. Se establecieron en la ciudad condal, donde Marie ejerció como profesora de francés, llevando consigo una parte de la memoria de Eusebio y de aquella época dorada de Las Palmas.

Fue precisamente en los recuerdos legados por Marie Blanche a su muerte en 1964, y custodiados por la familia catalana de su hija María de los Ángeles, donde la verdad fotográfica esperaba.

La clave para desvelar este misterio llegó de la forma más moderna e inesperada, 12 años después del inicio de esta aventura investigadora. La búsqueda de mi hermana Carmen Rosa en las redes sociales y la plataforma genealógica Family Search no arrojó inicialmente fotos, pero sí un contacto vital: Jorge Esteve Pérez, un primo tercero de Barcelona y bisnieto de Eusebio Navarro Ruiz.

Cuando menos lo esperábamos, y gracias a la calidez y disposición de Jorge, las primeras fotografías inéditas de nuestro ilustre paisano palmense y tío bisabuelo aparecieron casi por arte de magia. Jorge, que reside en Barcelona, extrajo del álbum familiar un auténtico tesoro visual.

Retrato de Marie / La Provincia

Las primeras instantáneas que nos envió y que se hacen públicas por primera vez al acompañar el presente artículo en La Provincia, fechadas entre 1901 y 1903, son la prueba irrefutable de lo que sospechábamos en la familia canaria: el hombre de la luz tenía un rostro alegre, simpático y familiar. En la primera, un joven Eusebio festeja los carnavales de la época en Las Palmas, sonriendo junto a su esposa Marie, sus hijos pequeños y amigos, y en la siguiente se ve a un Eusebio, más serio, posando ante la cámara.

A estas fotos le siguieron otras ocho: retratos en solitario de su esposa, de sus dos hijos y una emotiva toma del palacete de la Plaza de la Feria donde residieron. Doce años de preguntas se resolvieron con diez imágenes.

Retrato de Eusebio. / La Provincia

El hallazgo, que culminó con mi reciente viaje a Barcelona el 5 de septiembre del presente para conocer personalmente a Jorge Esteve y avanzar en la investigación del linaje, no es solo un triunfo familiar. Es un acto de restitución histórica. Por ello, copias de estas fotografías han sido donadas a la Sociedad Científica El Museo Canario para su integración en la sección de Fondos figurativos (Fondos y colecciones fotográficas) y al Archivo de Fotografía Histórica de Canarias de la FEDAC, asegurando que el rostro del hombre que iluminó Las Palmas esté por fin a disposición de todos sus paisanos.

Este artículo da continuidad a mis anteriores publicaciones en La Provincia Diario de Las Palmas: El apellido Navarro y 125 años de luz (30/12/2024) y César Navarro Ruiz y su inolvidable león Bobi (07/06/2025).