Doce años y medio de cárcel por el crimen del bar Estrella en Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a doce años y seis meses de prisión al hombre declarado culpable por un jurado popular del homicidio cometido en el bar Estrella, en la capital grancanaria, el 19 de mayo de 2023. La sentencia confirma el veredicto emitido el pasado 16 de enero y descarta que los hechos constituyan un delito de asesinato.

Según el fallo, el acusado regresó al local tras una pelea previa y apuñaló mortalmente a un joven de 21 años, causándole la muerte por un shock hipovolémico tras lesionarle el pulmón izquierdo. El tribunal considera probado que actuó con voluntad homicida, aunque bajo una afectación parcial de sus capacidades por el consumo prolongado de alcohol y drogas durante aproximadamente 19 horas, circunstancia que se ha tenido en cuenta como atenuante.

Hechos probados y veredicto del jurado

La resolución judicial recoge que el acusado mantuvo un altercado previo con la víctima en el interior del bar y que, tras acudir a su domicilio, volvió al establecimiento armado con un cuchillo de grandes dimensiones. Una vez localizó al joven en el baño, le asestó dos puñaladas en el tórax, una de ellas mortal, además de otras lesiones de carácter defensivo en un brazo.

El jurado popular consideró acreditado que el ataque se produjo cara a cara, sin alevosía, y que la víctima intentó defenderse. Por este motivo, el tribunal descarta la calificación de asesinato solicitada inicialmente por la acusación particular.

Atenuante por toxicomanía

La sentencia aprecia una atenuante analógica de toxicomanía, al quedar acreditado el consumo continuado de sustancias estupefacientes y alcohol, así como un patrón de conducta adictiva que afectó parcialmente a la capacidad de control de impulsos del acusado. No obstante, el magistrado-presidente subraya que esta circunstancia no anula la responsabilidad penal ni el dolo homicida.

Absolución por los delitos de lesiones

El fallo absuelve al acusado de los delitos de lesiones y delito leve de lesiones que también se le imputaban. En el caso de una amiga de la víctima que resultó herida, el tribunal aplica el principio de in dubio pro reo al no quedar probado el origen de la lesión.

Indemnización y costas

Además de la pena de prisión, la Audiencia impone al condenado la obligación de indemnizar a los herederos de la víctima con 90.000 euros, más los intereses legales. También se le imponen las costas procesales y la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.