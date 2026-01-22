Fundación DinoSol enciende el fogón del nuevo comedor cocina de la Casa Hogar Alejandro Da Silva y recauda cerca de 21.000 euros

La cadena de Supermercados HiperDino, a través de la Fundación DinoSol, ha comenzado el año con excelentes noticias: encendiendo el fogón para la puesta en marcha de las obras de ejecución del nuevo proyecto de comedor, cocina que la Fundación Alejandro Da Silva mantiene en su Casa Hogar para la atención a las familias de menores con leucemia en Canarias.

La iniciativa denominada 'Un pequeño gesto, un gran paso contra la leucemia' se desarrolló en noviembre del pasado año, con el apoyo de la artista internacional Cristina Ramos, y consistió en la comercialización de 10.000 unidades de bolsas solidarias en la red de tiendas HiperDino, cuya venta ha supuesto la recaudación de 20.046 euros para la habilitación de este nuevo espacio tan necesario para los usuarios de la Casa Hogar.

Bolsa Solidaria

La Bolsa Solidaria estuvo disponible en las tiendas de HiperDino y SuperDino, del 10 al 30 de noviembre, con un precio accesible de 2 euros. La recaudación final irá destinada íntegramente al proyecto de reforma de las instancias anteriormente mencionadas, según ha explicado la presidenta de la Fundación DinoSol.

Davinia Domínguez, quien hizo entrega esta semana del cheque a las representantes de la Fundación Alejandro Da Silva, indicó: "Estamos muy orgullosos de la enorme solidaridad de los clientes de HiperDino. Gracias a ellos ha sido posible el éxito de esta iniciativa solidaria, que viene a brindar un nuevo espacio para estas familias que están atravesando una etapa tan dura y que requiere un esfuerzo emocional y físico muy importante. Por lo tanto, nuestro agradecimiento es para ellos, ya que con este pequeño gesto hemos conseguido entre todos dar un gran paso para que estas familias tengan unos recursos más adecuados durante este tramo del proceso".

Casa Hogar

La Casa Hogar de la Fundación Alejandro da Silva ofrece alojamiento y apoyo integral a las familias que viajan desde otras islas o regiones para acompañar a sus hijos durante los tratamientos onco-hematológicos y onco-pediátricos. En particular, los fondos se invertirán en la renovación de instalaciones clave, como una cocina moderna y equipada, que permitirá dar cobertura a un mayor número de familias, facilitando la elaboración de comidas nutritivas y un entorno más confortable durante periodos de estancia prolongada.

En Las Palmas de Gran Canaria existen dos viviendas dentro de la Casa Hogar, una de ellas dotada de ocho dormitorios dobles, dos salones, una cocina, un office y cuatro baños adaptados. La otra vivienda tiene tres dormitorios, un salón, dos cuartos de baño y una cocina. Estos hogares están ubicados en las proximidades del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Sobre la Fundación DinoSol

Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.

Implementa proyectos clave como Alimentos con Vida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.

Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.

Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.