Fernando Canellada pregonará la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria

El director de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, Fernando Canellada, ha sido designado pregonero de la Semana Santa 2026 de Las Palmas de Gran Canaria, tras la decisión adoptada por unanimidad por el Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de la capital grancanaria. El nombramiento se acordó durante el Cabildo General celebrado el 19 de diciembre de 2025.

La elección se produjo en una sesión marcada por el consenso entre las distintas corporaciones, que valoraron la trayectoria profesional del periodista y su vinculación continuada con la vida social, cultural e institucional de la ciudad. El Consejo destacó especialmente su conocimiento del entorno local y su sensibilidad hacia la realidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El pregón de 2026

El Pregón de la Semana Santa 2026 se celebrará el 26 de marzo de 2026 en el Salón Dorado del Gabinete Literario, un espacio de especial relevancia histórica y cultural que acoge tradicionalmente actos institucionales destacados en la capital grancanaria. El acto marcará el inicio oficial de uno de los acontecimientos religiosos y culturales más relevantes del calendario anual de la ciudad.

Trayectoria profesional y vinculación con la ciudad

Nacido en Oviedo, Fernando Canellada es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Oviedo y cuenta con estudios de Periodismo en la Universidad del País Vasco, en Leioa. Inició su carrera profesional en La Voz de Asturias como corresponsal y desarrolló gran parte de su trayectoria en La Nueva España, cabecera del grupo Prensa Ibérica, donde desempeñó funciones en todas sus secciones.

Fernando Canellada, director de LA PROVINCIA / Andrés Cruz

Durante esa etapa fue corresponsal de ABC en Asturias y formó parte del equipo que en 1994 obtuvo el Premio Ortega y Gasset de Periodismo por la investigación del conocido como caso Petromocho, uno de los hitos del periodismo de investigación de la época.

Etapa en Canarias

En 2009 fue trasladado a Gran Canaria para incorporarse como subdirector de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, medio que dirige en la actualidad. Desde entonces, su labor ha estado vinculada al seguimiento informativo de la realidad insular y al análisis de los principales asuntos sociales, culturales y políticos del Archipiélago.

Casado y con dos hijos, Canellada es miembro del Patronato del Aula Manuel Alemán de Filosofía y Pensamiento Crítico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y coautor del libro Canarias, plataforma estratégica en las relaciones España-Marruecos, en el que firma un capítulo dedicado a la visita del papa Francisco a Rabat.