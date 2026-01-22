"La humedad nos come": Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma

Los vecinos del grupo de viviendas Sanz Orrio, en Las Palmas de Gran Canaria, están al límite. "La humedad nos come", resalta Juana Rosa Martín Negrín. Su hermano, de 83 años y con problemas de riñón, lleva una semana sin luz en su domicilio y con goteras. El falso techo del baño se le desplomó "en peso, con él delante, no lo cogió de milagro"; y las manchas se han adueñado de buena parte de la casa. Estos vecinos de La Isleta llevan años esperando por una rehabilitación integral de sus edificios. Un proyecto que cuenta desde 2023 con una partida de 1,5 millones de euros procedentes de fondos europeos.

La rehabilitación de las 168 viviendas de Sanz Orrio salió a licitación el pasado mes de octubre. El Ayuntamiento hizo las propuestas de adjudicación en diciembre, por lo que el proyecto sigue todavía pendiente. Y mientras el inicio de la obra sigue sin tener fecha para comenzar, la mala situación de estas viviendas continua agravándose. Las lluvias continuadas de los dos últimos meses han hecho empeorado el estado de los edificios, filtrándose el agua y empapando los malos materiales con los que se construyeron en los años 50.

"A la del cuarto le cae agua a chorros"

"El agua se está metiendo por todos lados", indica María del Carmen Pérez Rodríguez en la azotea de su bloque, en el número 2 de la calle Sol. A su alrededor, una antena tirada en el suelo tras ser arrancada por el viento de las últimas semanas, marcas de humedad que indican por dónde están expandiéndose las humedades y muros agrietados que dan hacia la calle, "me da que miedo que un día caiga un trozo y le dé a alguien". También hay bidones de uralita sostenidos por unas vigas deterioradas y llenas de herrumbre.

En la caja de la escalera todavía siguen allí los cascotes desprendidos del techo la semana pasada. "Está apunto de caerse todo eso", señala Pérez Rodríguez los trozos de cubierta abombados que todavía no se han caído. La azotea la tienen prácticamente sin uso desde hace tiempo. En el exterior, la situación no es mucho mejor, la pintura está repleta de desconchones y los huecos en la pared dejan ver los bloques de arenisca originales completamente humedecidos.

"Mi hermano no puede seguir en estas condiciones, la humedad está corriendo por todo el salón"

"Están todas las casas igual, a la del cuarto le cae agua a chorros", denuncia esta vecina. En su caso, vive por encima de Miguel, el hermano de Juana Rosa, por lo que tras colapsar el techo del baño de este, decidió hacer una reforma en el suyo, "lo levanté todo y terminamos la obra hace unos días, al poco me saltó el agua a borbotones por el váter", indica, "no sabemos qué hacer, la obra la pagué de mi bolsillo porque el seguro tarda demasiado, pero de nada ha servido".

"Mi hermano no puede seguir viviendo en estas condiciones, la humedad está corriendo por todo el salón", remarca Juana Rosa, mientras señala el techo, de donde se han desprendido parte de las molduras y las losas asoman ya con un color verdoso. "Vivimos con angustia", subrayan en este bloque ante las malas condiciones de habitabilidad que padecen. Algo reconocido por los técnicos municipales en la redacción del proyecto de reforma.

Viviendas de Grupo Sanz Orrio en La Isleta en malas condiciones / Andrés Cruz

En el resto de la hilera de edificios de esta calle la situación no es mucho mejor, con desconchones, huecos en la pared de varios bloques y los bajantes de agua rezumando humedad. "Mi sueño es ver las casas arregladas antes de morir", apunta María desde su ventana. "Y menos mal que cuidamos las casas por dentro, añade otra vecina que también decide alongarse. Todos ellos exigen celeridad al Ayuntamiento.

Pendientes de la aclaración técnica de un informe

Según las actas de la mesa de contratación celebrada la semana pasada, el proyecto está pendiente de la aclaración técnica de un informe para cerrar la adjudicación del contrato. Los trabajos han sido divididos en cinco lotes que corresponden con las cinco filas de bloques que conforman este grupo de viviendas de los años 50. Los lotes 1 y 3 serán adjudicados a Gratec, los 2 y 5 a Canarias Sea Limpiezas y el 4 a Meisur Technological Solutions.

El proyecto de rehabilitación que tiene pendiente el Ayuntamiento servirá para renovar los bajantes y tuberías, impermeabilizar las azoteas, rehabilitar las fachadas de los edificios y reforzar los pretiles exteriores. También se van a retirar los bidones de uralita, que serán sustituidos por depósitos de polipropileno. La actuación incluye la instalación de paneles solares en las cubiertas, con el propósito de permitir un ahorro energético del 60%.