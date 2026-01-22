Limpieza y Parques y Jardines realizan labores de mantenimiento en Santa Catalina previo al comienzo de los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria despliega en el entorno de Santa Catalina una actuación conjunta de las áreas de Limpieza y Parques y Jardines para dar mantenimiento de los espacios ajardinados, aceras y firmes, previa a la inauguración de los actos del Carnaval 2026.

La actuación conjunta fue supervisada por los concejales de ambas áreas, Héctor Alemán y Gemma Martínez. Durante la visita, operarios del servicio realizaron la poda y revisión de palmeras y árboles de la zona, retirada de restos vegetales y residuos, baldeo, limpieza integral de papeleras y contenedores y el saneamiento de espacios afectados por vertidos no autorizados.

Para ello se desplegaron a un total de 32 trabajadores de Limpieza, dos equipos de poda y dos de jardinería ordinaria, así como los medios mecánicos necesarios para la actuación.

La de Santa Catalina es una acción integrada en la fase VI de actuaciones conjuntas que arrancaron en La Paterna y continuará sus trabajos en el Barranquillo Don Zoilo, Casablanca I y Almatriche.

En La Paterna, donde se sigue trabajando, Parques y Jardines ha retirado dos toneladas de restos vegetales procedentes principalmente de poda y de palmeras y árboles y desbroce de zonas ajardinadas, y ha plantado seis ejemplares, completando así los alcorques vacíos en el barrio.

Por su parte, el dispositivo de Limpieza se ha centrado en el saneamiento del entorno y la retirada de residuos sólidos.