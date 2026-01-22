El PP exige agilizar la entrega del primer edificio de Las Rehoyas

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reclamado al gobierno municipal que acelere la entrega del primer edificio del plan de reposición de Las Rehoyas, casi una década después del inicio del proyecto. El inmueble, con 148 viviendas, permanece sin ser entregado a pesar de que su construcción concluyó en noviembre de 2024, según expuso la portavoz popular, Jimena Delgado, en enero de 2026.

Delgado recordó que el proceso de renovación urbana de Las Rehoyas se puso en marcha formalmente en 2017, tras la firma del convenio institucional que debía permitir la reposición de 23 edificios en el barrio. Desde entonces, señaló, se han sucedido anuncios y plazos que no se han materializado en entregas efectivas. A su juicio, el balance actual es que solo el primer edificio está construido y todavía no puede ser habitado por las familias adjudicatarias.

Retrasos acumulados en la obra

La portavoz del PP detalló la cronología del primer inmueble para subrayar los retrasos. La obra fue licitada y adjudicada a finales de 2020, con un plazo de ejecución de 23 meses. En marzo de 2023, el grado de avance rondaba el 40 %, y no fue hasta finales de 2024 cuando se dio por finalizada la construcción. Más de un año después, explicó, la entrega sigue pendiente por la falta de finalización de la urbanización exterior.

Según Delgado, el principal obstáculo actual son las obras exteriores necesarias para garantizar los accesos peatonales y rodados al edificio. La portavoz consideró que esta situación era previsible y cuestionó que se ejecutara el bloque sin una urbanización mínima que permitiera su uso inmediato, lo que atribuyó a una deficiente planificación municipal.

El PP también recordó declaraciones previas de la alcaldesa, Carolina Darias, quien en junio de 2025 manifestó su intención de entregar las llaves antes de finalizar ese año. En enero de 2026, señaló Delgado, las familias continúan esperando. Añadió que cuando Darias asumió la alcaldía en junio de 2023, el edificio ya se encontraba en una fase avanzada y con plazos comprometidos.

El segundo edificio, también retrasado

La portavoz popular se refirió igualmente al segundo inmueble del plan, las 152 viviendas de Doctor Alfonso Chiscano, cuyas obras comenzaron en 2023 con un plazo inicial de 27 meses. Según indicó, los trabajos han sufrido retrasos relevantes y se encuentran actualmente parados, con una nueva previsión de entrega fijada en 2028.

En este contexto, Delgado cuestionó que el gobierno local continúe anunciando nuevos proyectos mientras no se producen entregas efectivas. Mencionó el reciente convenio para 240 viviendas en Las Torres, cuya redacción de proyecto se sitúa en 2026 y el inicio de obras en 2027, como ejemplo de actuaciones a medio plazo frente a las necesidades inmediatas de los vecinos de Las Rehoyas, que llevan años a la espera de poder mudarse.