Una reforma esperada durante décadas: Tomás Morales ya está abierto al tráfico

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reabierto este jueves al tráfico el Paseo Tomás Morales, una de las arterias más transitadas de la ciudad, tras completar un asfaltado integral que no se había realizado en más de medio siglo. La actuación, muy demandada por vecinos y conductores, se ha desarrollado en dos fases y ha contado con una inversión de 785.281,03 euros.

Los trabajos se han centrado en la mejora del firme y la accesibilidad peatonal, abarcando el tramo comprendido entre Bravo Murillo y el Paseo de Madrid, uno de los más transitados de la ciudad. La intervención también ha incluido mejoras en pasos de peatones, drenajes y señalización horizontal, con el objetivo de aumentar la seguridad vial y la comodidad para conductores y peatones.

Una renovación histórica para una vía clave

La Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado ha sido la responsable de una actuación que, según destaca el consistorio, se ejecuta “por primera vez en más de medio siglo”. Durante décadas, el Paseo Tomás Morales ha sido una vía fundamental para el tráfico urbano, pero no había recibido una mejora estructural de esta magnitud.

El asfaltado se ha realizado de forma integral, aplicando técnicas de fresado profundo, retirada de losas de hormigón y colocación de nuevas capas de rodadura. En total, se han utilizado más de 1.600 toneladas de mezcla asfáltica en caliente, distribuidas en tres capas, sobre una superficie cercana a los 4.500 metros cuadrados y con una longitud de 450 metros lineales.

Accesibilidad y seguridad, prioridades del proyecto

Además de la renovación del firme, uno de los aspectos más destacados ha sido la mejora de la accesibilidad en la zona. En total, se han adaptado 51 puntos clave, lo que incluye:

45 rebajes en pasos de peatones para facilitar el paso a personas con movilidad reducida.

para facilitar el paso a personas con movilidad reducida. 2 elevaciones de acera en zonas propensas a acumulación de agua.

en zonas propensas a acumulación de agua. 4 desplazamientos de rejillas para evitar riesgos de tropiezos.

Estas intervenciones reflejan un enfoque más inclusivo del urbanismo, apostando por una ciudad más accesible y segura para todos los ciudadanos.

Un proyecto dividido en fases para minimizar molestias

Con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad diaria, el proyecto se ejecutó en dos fases diferenciadas. La primera abarcó el tramo entre Bravo Murillo y la Plaza de la Constitución, mientras que la segunda se desarrolló entre la plaza y el Paseo de Madrid. Este enfoque permitió que los vecinos y usuarios pudieran seguir accediendo a servicios esenciales y desplazarse con cierta normalidad durante las obras.

Una vez finalizadas las tareas de asfaltado, se llevaron a cabo los trabajos de recrecido de registros, ajuste de rejillas y pintura de marcas viales, dando por concluida una obra que muchos consideran necesaria y largamente esperada.

Inversión y planificación a largo plazo

El coste total de los trabajos, 785.281,03 euros, ha sido financiado íntegramente por el Ayuntamiento, dentro de un plan más amplio de renovación del viario público en distintos barrios de la ciudad. Desde el consistorio aseguran que esta obra es solo una más dentro de un plan de modernización urbana que continuará durante 2026.

Con esta intervención, el Paseo Tomás Morales no solo mejora su aspecto y funcionalidad, sino que se adapta a los nuevos estándares de movilidad urbana, más sostenibles, inclusivos y seguros.

Reacciones vecinales y próximas actuaciones

Los vecinos de la zona han recibido con satisfacción la reapertura del paseo, valorando especialmente la mejora en la calidad del firme y la visibilidad de la nueva señalización. Algunos residentes también destacan la importancia de haber adaptado los pasos de peatones, una demanda histórica especialmente entre personas mayores y con movilidad reducida.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que se seguirán desarrollando actuaciones similares en otras vías clave del municipio, como parte del Plan de Reasfaltado y Mejora de la Vialidad, que busca renovar más de 50 kilómetros de calles en los próximos dos años.