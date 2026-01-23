Más de 10.400 recogidas de trastos en Las Palmas de Gran Canaria durante 2025

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llevó a cabo 10.457 servicios de recogida de trastos y enseres a lo largo de 2025, tras atender un total de 12.902 solicitudes registradas por la ciudadanía. Los datos confirman la alta demanda de este servicio municipal, orientado a la correcta gestión de residuos voluminosos y a la prevención de su abandono en la vía pública.

Según la información facilitada por el Servicio Municipal de Limpieza, la diferencia entre el número de solicitudes y las recogidas finalmente realizadas responde al funcionamiento habitual del sistema. Parte de las citas son canceladas por las personas solicitantes y, en otros casos, cuando los equipos acuden al lugar indicado, los enseres no se encuentran depositados en el punto acordado o dentro del horario establecido.

Uso intensivo del servicio durante el verano

La actividad del servicio se concentró especialmente en los meses estivales. Julio fue el periodo con mayor número de solicitudes, con 1.391 peticiones, seguido de agosto, con 1.235, y septiembre, con 1.119. En cuanto a las recogidas efectivamente realizadas, julio volvió a situarse en primer lugar, con 1.127 actuaciones, por delante de agosto, con 1.000, y octubre, con 919.

Estos datos reflejan un incremento de la generación de residuos voluminosos en los meses de mayor actividad residencial y turística en la ciudad, así como la capacidad operativa del servicio para atender un volumen elevado de avisos.

Funcionamiento del servicio municipal

La ciudadanía puede solicitar la recogida de trastos mediante un formulario disponible en la web del Servicio Municipal de Limppieza, una vía que permite agilizar el trámite sin necesidad de realizar llamadas telefónicas. También es posible gestionar la cita a través de los teléfonos gratuitos 010 o 928 446 000, en horario de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.

Para completar la solicitud, se requiere facilitar los datos personales, la dirección del servicio y el tipo y cantidad de enseres a retirar. Una vez asignada la cita, se informa a la persona usuaria de las condiciones y horarios para el depósito de los residuos.

Condiciones para la retirada de enseres

El día fijado, los trastos deben colocarse de forma ordenada en la vía pública, sin obstaculizar el paso, dentro de los tramos horarios establecidos: entre 08:00 y 08:30 horas para el turno de mañana, o entre 14:00 y 15:00 horas para el de tarde. Los residuos depositados fuera de ese margen no pueden ser retirados.

Una vez colocados en la calle, los enseres pasan a estar bajo la responsabilidad del Servicio Municipal de Limpieza y no deben ser manipulados por terceras personas, con el objetivo de garantizar una retirada segura y eficaz.