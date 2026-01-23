El Ayuntamiento reordena el tráfico por nuevas obras nocturnas de asfaltado en El Sebadal

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continuará esta semana con las obras de mejora del firme y accesibilidad en el polígono industrial de El Sebadal, con nuevas intervenciones programadas en horario nocturno para minimizar el impacto en la circulación.

Las actuaciones se llevarán a cabo durante las noches del domingo 25 y lunes 26 de enero, y de ser necesario, también el martes 27, en horario de 21:00 a 06:00 horas.

Durante esta fase, los trabajos se concentrarán en la glorieta que conecta la calle Profesor Lozano con la calle Quito, y se extenderán desde el tramo ya ejecutado en la propia calle Profesor Lozano,a la altura de las cocheras de Guaguas Municipales, hasta su enlace con la calle Catamarca.

El tráfico rodado se verá afectado con cortes puntuales en los puntos de actuación, aunque estos se adaptarán al ritmo de ejecución y a las necesidades propias de la obra. En caso de avanzar a buen ritmo, la jornada prevista para el martes 27 podría no ser necesaria.

Estas intervenciones forman parte del plan de modernización integral de El Sebadal que se viene ejecutando en los últimos meses con el objetivo de mejorar la seguridad vial, renovar el pavimento y reorganizar la movilidad en uno de los espacios productivos clave de la ciudad.

Proyecto de renovación urbana y eficiencia

Impulsados por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la Concejalía de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar, los trabajos contemplan:

El reasfaltado de las vías principales

La reorganización del estacionamiento , duplicando las plazas mediante un diseño en espina

, duplicando las plazas mediante un diseño en espina La supresión de barreras arquitectónicas

Y la instalación de luminarias LED para reducir el consumo energético

Con una inversión total de 1,26 millones de euros, financiada a través del Plan de Revalorización de los Polígonos Industriales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el proyecto busca no solo renovar el espacio, sino también estimular la implantación de nuevas empresas y mejorar la competitividad del tejido productivo local.

En cifras, las obras incluyen el asfaltado de 40.000 m², el fresado de 25.490 m² para mejorar la base del firme, y una reconfiguración de los aparcamientos para mejorar la circulación interior del polígono.