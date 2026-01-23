CC denuncia un nuevo retraso en la fuente transitable del parque de La Mayordomía

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, lamentó este jueves un nuevo retraso en la ejecución de la fuente transitable del Parque de La Mayordomía, después de que el consistorio haya autorizado una segunda ampliación del plazo de finalización de la obra.

Según recordó el edil nacionalista, el contrato fue formalizado el 5 de septiembre de 2025 con un plazo inicial de tres meses, aunque el proyecto acumula ya dos prórrogas consecutivas. Tras una primera ampliación acordada en diciembre, el Ayuntamiento ha aprobado ahora una extensión adicional de siete semanas, situando la nueva fecha de finalización en el 23 de marzo de 2026.

Retrasos en una actuación de pequeña escala

Suárez señaló que el gobierno municipal ha justificado el retraso en episodios meteorológicos adversos, un argumento que atribuyó a la responsable del área de Parques y Jardines. No obstante, el portavoz de CC cuestionó que una actuación de carácter sencillo, ubicada en un parque y destinada al uso familiar, se vea afectada por continuos aplazamientos y, a su juicio, por la falta de información clara a los vecinos del entorno.

El proyecto fue adjudicado por un importe de 156.731,12 euros, financiado íntegramente por el Cabildo de Gran Canaria a través del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. La actuación, impulsada desde los Presupuestos Participativos, contempla la instalación de 12 surtidores, iluminación LED y pavimento antideslizante.

Otras fuentes y servicios municipales

El portavoz nacionalista aludió también a la situación de la fuente transitable del Parque de Las Rehoyas, que, según afirmó, ha permanecido varias semanas sin actividad, lo que vinculó a una falta de respuesta ágil y de mantenimiento adecuado para un equipamiento concebido para el uso diario.

En este contexto, Suárez encuadró el nuevo retraso de La Mayordomía dentro de un balance que calificó de negativo de la concejalía que dirige Gemma Martínez, de Unidas Sí Podemos. Entre los aspectos citados, mencionó la ausencia de avances en la reactivación de la red de huertos urbanos y la falta de nuevas zonas de sombra y estancia en los espacios públicos de la ciudad.

Contratos y mantenimiento del arbolado

El edil recordó además el litigio relacionado con el servicio de conservación y mantenimiento de los huertos urbanos, que ha supuesto un desembolso cercano a los 492.000 euros, de los que 130.012,20 euros corresponden a intereses de demora. También hizo referencia al estado del arbolado urbano tras los últimos temporales, apuntando que durante la borrasca ‘Emilia’ el propio Ayuntamiento informó de la caída de 20 árboles y siete palmeras en una sola noche, además de numerosas ramas.

Por último, Suárez criticó que el gobierno municipal no haya normalizado aún la tramitación de los principales contratos del área, en especial el servicio de mantenimiento y conservación de espacios verdes, arbolado y áreas caninas, cuya licitación continúa en situación de nulidad sin que se haya informado de avances en su reactivación.