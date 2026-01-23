Clausura temporal de un campo de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria por daños estructurales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido al cierre temporal y preventivo del Campo de Fútbol Municipal Jorge Pulido, ubicado en el barrio de Las Coloradas, tras detectarse un problema de seguridad en una de sus torres de iluminación. La decisión se adopta después de que los servicios técnicos municipales comprobaran un deterioro estructural provocado por los episodios de viento y lluvia registrados en las últimas semanas.

Debilitamiento estructural tras el temporal

Según la evaluación técnica inicial, una de las torres de luz presenta un debilitamiento que genera un movimiento excesivo de la estructura. Esta circunstancia supone un riesgo potencial para las personas usuarias de la instalación, lo que ha motivado la adopción de medidas preventivas antes de que se produzca cualquier incidente.

Cierre preventivo por motivos de seguridad

El cierre ha sido acordado por el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), organismo dependiente del Consistorio, con el objetivo de garantizar la seguridad de deportistas, clubes y personal que utiliza habitualmente el campo. La instalación permanecerá clausurada mientras se realiza una valoración detallada del alcance de los daños.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha señalado que la seguridad es una prioridad en la gestión de las instalaciones municipales y que la medida se adopta desde la prevención y la responsabilidad, evitando cualquier posible riesgo mientras se analizan las soluciones técnicas más adecuadas.

Evaluación técnica y posibles alternativas

El Ayuntamiento trabaja ahora en un estudio exhaustivo del estado de la infraestructura para definir la intervención necesaria. Esta evaluación permitirá determinar si es preciso reforzar, sustituir o retirar la torre afectada, así como establecer el calendario de actuación para la reapertura del campo en condiciones óptimas.

Desde el área de Deportes se ha trasladado un mensaje de agradecimiento a los clubes deportivos, personas usuarias y vecinos del entorno por su comprensión ante una decisión que, aunque temporal, se considera necesaria para proteger la integridad de la ciudadanía y garantizar el uso seguro de una instalación deportiva de referencia en el barrio.