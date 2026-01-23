La enoteca El Zarcillo cumple 25 años como referente en vino y cocina canaria de autor

En la plaza de Tafira Alta las hojas de las palmeras suenan al paso del viento y la vegetación de las casas cercanas trepa por los muros. En este escenario, que combina el verde de la naturaleza con la urbanidad, se encuentra El Zarcillo, una enoteca que cumple 25 años como referente en vino y gastronomía. Lo primero que se ve al llegar a la plaza es una loseta de cerámica con el dibujo de un zarcillo, es decir, las delgadas ramificaciones de la vid que se agarran a los tallos u otros objetos. Después, al entrar, es imposible no detener la vista en un techo que se encuentra repleto de botellas, aunque estas también están desperdigadas por todos los rincones del local.

En El Zarcillo, el protagonista es indudablemente el vino, pero la carta gastronómica tampoco se queda atrás. En su carta hay más de 80 referencias, que son de origen canario, nacional e internacional. "Tenemos una gran variedad tanto de botella como de copa y nos gusta ofrecer vino de aquí, porque queremos que lo nuestro se quede", cuenta el chef y propietario del negocio, Génesis Fernández. Al cliente le echa para atrás el precio de los endémicos, y por ello, apunta Fernández, se vende menos que el extranjero. "Se encarece ya sea por la orografía, por el método cultivo o por la producción, pero en cuanto lo prueban lo vuelven a pedir", afirma el cocinero.

Historia del local

Desde hace 12 años Génesis Fernández trabaja en El Zarcillo, cuyo fundador es Mario Reyes, un curtido profesional en este sector. El restaurante fue el primer establecimiento que abrió Reyes y, unos años después, lo hizo con Vinófilos, un local en Triana que combina tienda, restaurante y escuela. Fernández está vinculado a El Zarcillo desde que terminó su formación en el Hotel Escuela: "Comencé de ayudante cocina y después me quedé como jefe de cocina". Y, además, se convirtió en el propietario. "No fue un cambio tan drástico porque la carta ya era mía, y con los platos hacía lo que me apetecía, entonces, ni los clientes lo notaron ni yo lo noté, que eso es muy importante".

Un cochino cocinado a baja temperatura junto a un vino, en El Zarcillo. / Andrés Cruz / LPR

"Un fondo de cocina tradicional pero con un toque propio, que no enmascara el producto". Así define Fernández su cocina. Además de sincera, coherente y con platos sencillos que mantienen el sabor del producto principal. Un aspecto fundamental del concepto gastronómico del restaurante es que toda su carta se compone de ingredientes de cercanía. Es un esfuerzo por honrar los sabores canarios y su tradición culinaria. Y dentro de esta gastronomía no faltan los platos de cuchara, que cada vez quedan más relegados en los restaurantes. "Por ejemplo, las arvejas a mí me las hacía mi abuela con carne de lata y el huevo sancochado, pero nosotros la ponemos con paté mano de hierro, que es de Santa Brígida, y una yema de huevo confitado", cuenta el cocinero.

Renovación de la carta

Cada semana preparan platos fuera de carta para aportar dinamismo a la cocina y evitar que sus clientes de toda la vida se aburran. Asimismo, también renuevan las cartas de comida y de vino aproximadamente cada seis meses para incorporar nuevos platos y vinos en dependencia de la estación y los productos que saca la tierra. Aunque como casi todo en la vida, hay una excepción: el único plato que no está hecho al completo de producto local es la tortilla de ibéricos, y es precisamente, uno de los clásicos del lugar, que ha resistido a todos los cambios junto a la milhoja de berenjena. También hay otros platos que consiguen un auténtico fandom como son las chips de morena con ñoquis al cilantro o el cochino cocinado durante 36 horas a baja temperatura con un puré de batata asada, ensalada de rúcula salvaje y rabo chino encurtido.

El interior de la enoteca El Zarcillo. / Andrés Cruz / LPR

Fernández confiesa que se siente más cómodo preparando productos del mar. De hecho, -a pesar de que es consciente de que el restaurante está alejado del Atlántico- tiene varias opciones para hacer un guiño a este gusto personal. En la carta destaca el guiso de romerete, un carpaccio de atún rojo o las frituras de cazón. En este sentido, ha colaborado con el periodista Yuri Millares para elaborar dos libros de recetas centrados en sacar el mejor provecho al pescado.

Con motivo de las bodas de plata, a partir de mediados de febrero en el restaurante pretenden recuperar algunos de los platos que, en su momento, estuvieron en la carta, y que algunos nostálgicos echan de menos. De esta forma, recordando los sabores que han marcado a la enoteca, Fernández hace un homenaje a la trayectoria de un restaurante que se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del buen vino y la comida canaria de autor.