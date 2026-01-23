El Gobierno de Canarias saca a licitación las obras de construcción de 168 viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (Visocan) ha sacado a licitación las obras de construcción de 168 viviendas protegidas, garajes, locales y trasteros en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en un solar de 11.244 metros cuadrados ubicado en la zona de Casablanca III, colindante con el barrio de La Paterna.

Esta actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 29,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses, incluye además la urbanización de la zona. Las empresas interesadas tendrán hasta el próximo 20 de febrero para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El consejero ha destacado que “la licitación de estas 168 viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria supone un nuevo paso firme en la política del Gobierno para ampliar de manera sostenida el parque público de vivienda en las islas. Hablamos de una actuación estratégica, tanto por su volumen como por su localización, que permitirá ofrecer soluciones habitacionales a cientos de familias en esta zona de la ciudad”.

Rodríguez ha subrayado además el papel de VISOCAN en el impulso de la vivienda pública en Gran Canaria. “Con esta promoción, Visocan supera ya las 500 viviendas proyectadas en la isla, lo que refleja un esfuerzo inversor sin precedentes en los últimos años. A ello se suma que durante el 2025 se han finalizado más de 100 viviendas promovidas directamente por la empresa pública, demostrando que no solo planificamos, sino que ejecutamos y entregamos viviendas reales a los grancanarios y grancanarias”.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo coordinado de todo el Ejecutivo en materia de vivienda, y ha indicado que "a este importante volumen de vivienda pública promovida por VISOCAN se añade la actuación del Instituto Canario de la Vivienda, que también ha entregado 24 viviendas en el municipio de Ingenio y que tiene actualmente más de 700 viviendas planificadas en distintas fases de desarrollo en toda la isla”.

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

Finalmente, ha afirmado que “todo este esfuerzo tiene como objetivo que los grancanarios y grancanarias puedan acceder a una vivienda, porque es un derecho fundamental, y que puedan desarrollar su proyecto de vida con estabilidad y seguridad”.

Viviendas en Gran Canaria

En la isla de Gran Canaria la Consejería impulsa actualmente cerca de 900 viviendas en distintas fases de ejecución, planificación y finalización, a través del Instituto Canario de la Vivienda y de VISOCAN, así como mediante la colaboración con otras administraciones locales.

En concreto, el Instituto Canario de la Vivienda tiene en ejecución 7 viviendas en Gáldar, 28 en Las Palmas de Gran Canaria y 73 en Telde, y mantiene planificadas nuevas promociones que suman 180 viviendas en Teror, Telde, Santa María de Guía, Gáldar y Santa Lucía de Tirajana.

A ello se añaden las actuaciones ejecutadas por otras administraciones financiadas por el Instituto en la capital grancanaria, con 330 viviendas, así como las subvenciones directas concedidas a los ayuntamientos, que permitirán desarrollar 43 viviendas en San Bartolomé de Tirajana y 28 en Mogán.

Por su parte, VISOCAN tiene programadas más de 200 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. Además, ya se han finalizado 24 viviendas en Ingenio por parte del Instituto Canario de la Vivienda y 108 viviendas por parte de VISOCAN, lo que refleja el ritmo sostenido de ejecución y el firme compromiso del Gobierno de Canarias con el acceso a una vivienda digna en la isla.