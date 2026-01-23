La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas reúne a más de 2.000 corredores este domingo

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas celebra este domingo 25 de enero una nueva edición en Las Palmas de Gran Canaria con la participación de más de 2.000 corredores y un programa que incluye pruebas para todas las edades. La cita adquiere este año un carácter especial al ser Campeonato de Canarias de Media Maratón, en la distancia oficial de 21,097 kilómetros.

La actividad previa a la competición comienza este viernes 23 de enero con la entrega de dorsales en el Centro Comercial El Muelle, en horario de 16:00 a 20:00 horas. La recogida continuará el sábado 24 de enero en el mismo espacio, desde las 10:00 horas y de forma ininterrumpida hasta las 20:00 horas.

Horarios de las pruebas

La jornada competitiva del domingo arrancará a las 8:00 horas con la salida conjunta de la Media Maratón y la prueba de 10 kilómetros. A partir de las 10:30 horas se celebrarán las carreras infantiles, enmarcadas en la Mini Maratón, una de las principales novedades de esta edición. El programa se completará a las 11:05 horas con la salida de la prueba de 5 kilómetros, dirigida a corredores populares.

La distancia de media maratón servirá para coronar a los campeones regionales, al tratarse del Campeonato de Canarias de Media Maratón. Además, el recorrido cuenta con la homologación de la Real Federación Española de Atletismo, lo que garantiza la validez oficial de las marcas y el cumplimiento de los estándares técnicos.

Entrega de premios

La ceremonia de entrega de trofeos tendrá lugar en el escenario situado en la planta 2 del Centro Comercial El Muelle. A las 11:15 horas se entregarán los premios correspondientes al Campeonato de Canarias, así como a las clasificaciones absolutas y por categorías de la media maratón y los 10 kilómetros. A las 12:00 horas se procederá a la entrega de premios de la prueba de 5 kilómetros y de las carreras infantiles.

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas está organizada por la Fundación Puertos de Las Palmas y cuenta con el apoyo institucional del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, el Cabildo de Gran Canaria, mediante el Instituto Insular de Deportes, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte.

El evento cuenta además con la colaboración de entidades como Centro Comercial El Muelle, Domingo Alonso, Silos Canarios, Hospital Perpetuo Socorro y Hotel Cristina by Tigotan, en una cita que consolida su presencia en el calendario atlético regional y refuerza su apuesta por la participación y el atletismo de base en un entorno urbano emblemático.