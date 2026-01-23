Pedro Quevedo: «Las Palmas de Gran Canaria reivindica su identidad»

La concejalía que dirige está ultimando la actualización del Plan de Marketing Turístico de la ciudad. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la ciudad con este documento en un momento en el que seguimos batiendo récords de visitantes?

Siempre insisto en que el éxito no se mide en contar el número de turistas. Cuanto más, mejor, no es cierto. El futuro del turismo no se construye contando personas. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad con una importante actividad turística, que debe ser respetuosa con los que vivimos aquí. No es posible que permitamos que por una afluencia turística masiva se despersonalice lo que realmente somos, primero porque no es sostenible ni económicamente ni socialmente, pero es que, además, si dejamos de ser lo que somos, perderemos nuestro atractivo. Nuestro plan de gestión hará una reflexión muy clara sobre este aspecto. La ciudad necesita seguir creando espacios de entendimiento para que el Turismo sea de verdad un motor de desarrollo.

¿Cuál es su posicionamiento sobre la tasa turística, es necesaria?

El turismo genera un alto impacto en la economía, pero también, impacta sobre las infraestructuras, sobre el territorio y sobre el medio, generando un gasto social y un deterioro evidente que hay que mitigar. Esa realidad la conocen perfectamente nuestros visitantes, al menos los que nos interesa que sigan viniendo. No es cierto que una tasa finalista, que sirva para resolver y actuar sobre los elementos que la actividad turística deteriora, suponga una menor afluencia. Es una medida y un instrumento de sostenibilidad social.

Siguiendo su planteamiento de defensa de la singularidad, ¿qué peso tiene la gobernanza en la promoción e impulso de la ciudad?

La gobernanza siempre supone un desafío para cualquier administración. Mejorar e impulsar la comunicación para tomar las mejores decisiones políticas es fundamental. También lo es contar con datos, con conocimiento y aplicar la ciencia para mejorar en innovación y en sostenibilidad. Nosotros lo estamos haciendo desde hace muchos años, con mesas de trabajo, encuestas, estudios de opinión …. Es fundamental escuchar y tener datos porque no la política pública no se puede hacer improvisando.

La ciudad está desarrollando una profunda investigación sobre el impacto real de la actividad turística para llevar a una reflexión sobre el futuro del destino. La gobernanza del destino debe llevar a potenciar aquello que nos interesa, nuestra identidad y singularidades porque la ciudad no puede ser convertirse en un parque temático todo el año. Las ciudades, primero, son espacios para vivir la población. Las Palmas de Gran Canaria está en una línea de crecimiento continuo que si no es preocupante sí que nos indica que tenemos que estar alerta para no repetir errores de otros destinos.

¿Cuál es la apuesta de la ciudad para 2026?

Que el turismo siga siendo una palanca de desarrollo económico sin poner en riesgo la calidad de vida de quienes viven aquí. Dicho esto, seguiremos apostando por nuestras singularidades como el folclore, como atractivo para que las personas que nos visitan y los que vivimos aquí podamos disfrutar de nuestra música y cultura; la gastronomía y el producto local kilómetro cero y, por supuesto, la música y la agenda de eventos, además del turismo MICE y nuestra oferta de congresos y reuniones.

El perfil del nuevo viajero es el de personas a las que cada vez más les interesa la autenticidad, la inmersión cultural y una experiencia respetuosa con el entorno local. Este perfil no busca solo la foto, sino el valor genuino, y esto va en la línea de la ciudad que queremos en la que se integra la sostenibilidad social y ambiental como eje central de nuestra oferta.

La ciudad está desarrollando un proyecto para analizar desde el neuromarketing turístico cómo perciben los visitantes el destino. ¿Qué aporta esta iniciativa a la hora de observar un destino urbano como es la capital?

Este estudio nos permite dar un salto cualitativo en la forma en la que entendemos la comunicación turística, porque incorpora el conocimiento científico y la innovación para analizar la experiencia del visitante. La colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria refuerza nuestro compromiso con un modelo de gestión turística basado en la innovación, la sostenibilidad y la toma de decisiones apoyadas en datos reales, no en ocurrencias. Este modelo de colaboración la implantamos hace varios años tanto en Turismo como en Ciudad de Mar, de manera que queda perfectamente alineado con la estrategia de sostenibilidad en la gestión de playas y litoral para preservar el paisaje y la vida marina y adelantarnos a las consecuencias del cambio climático.

¿Todas las playas de la ciudad tendrán la Q de Calidad Turística?

En eso estamos. Trabajando en extender los estándares de calidad más exigentes a nivel nacional e internacional, que ya tiene Las Canteras, al resto de arenales del municipio.

Ya hemos iniciado el trabajo con la empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica para que en los próximos años podamos implementar la norma ISO 13009 de Q de Calidad Turística como mínimo un sistema por playa cada año.