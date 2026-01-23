La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria realiza en 2025 más de 1.200 intervenciones para atender a personas vulnerables

La Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, especializada en la atención, ayuda y orientación a personas en situación de vulnerabilidad, ha desarrollado durante 2025 un total de 1.230 intervenciones, dirigidas principalmente a menores en situación de desatención familiar, personas mayores en situación de desprotección, personas sin hogar y personas con problemas de salud mental.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, ha destacado que “la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su unidad de Policía Social, la UPAL, desarrolla una labor esencial en la protección de los derechos de las personas más vulnerables de la ciudad, como las víctimas de violencia de género, las personas mayores que se encuentran solas, los menores o las personas sin hogar”.

Menores, personas mayores y personas sin hogar

Íñiguez ha señalado que “durante el año 2025, esta unidad especializada ha realizado más de 1.200 servicios e intervenciones, lo que refleja el compromiso de una Policía Social cercana, pegada a la realidad del municipio y orientada a cuidar de quienes más lo necesitan, con el objetivo de que nadie quede atrás y todas las personas estén protegidas y acompañadas”.

Durante el pasado año, la UPAL ha atendido 182 menores en situaciones de desatención familiar o absentismo escolar, y 151 personas mayores que se encontraban en situación de desprotección o abandono.

La UPAL ofrece charlas de prevención en colegios. / La Provincia

Asimismo, la unidad ha proporcionado asistencia a 177 personas sin hogar y ha llevado a cabo 113 intervenciones con personas con problemas de salud mental, coordinando su labor con otros recursos sociales y sanitarios del municipio.

Violencia de género y doméstica

La UPAL también ha registrado 96 servicios relacionados con violencia de género y 16 intervenciones por violencia doméstica, asegurando la protección y el acompañamiento de las víctimas durante todo el proceso policial y judicial, en colaboración con las áreas municipales competentes.

Esta unidad especializada también realiza un importante trabajo de prevención y sensibilización. Durante 2025, los agentes realizaron 50 visitas a centros educativos dentro de iniciativas como el proyecto ‘Zona Libre de Acoso’, con charlas dirigidas al alumnado sobre acoso escolar, violencia de género y mecanismos de detección y denuncia.

La unidad ha prestado apoyo a otros servicios municipales y judiciales, con 116 oficios remitidos a juzgados, además de 225 intervenciones en otros servicios, incluyendo control de locales y atención a situaciones de absentismo.