El PP pide a Darias que acredite si persiste la insalubridad que motivó el contrato de emergencia de limpieza
La oposición solicita a Salud Pública un informe técnico que determine si continúan las causas que justificaron la adjudicación directa del servicio
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha reclamado a la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), que acredite si continúan las condiciones de insalubridad que motivaron la contratación de emergencia del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, adjudicada de forma directa a FCC en octubre del pasado año.
Delgado recordó que un informe de Salud Pública, fechado el 29 de octubre de 2025, alertaba entonces de un “grave peligro para la salud pública” debido a la situación de la limpieza en la ciudad. Al día siguiente, la Junta de Gobierno aprobó el contrato de emergencia como una medida de carácter transitorio, concebida como un contrato puente hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos ordinarios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.
Solicitud de un informe actualizado
La portavoz popular anunció que el PP ha solicitado esta semana de forma oficial a la Jefatura de Sección de Salud Pública un informe técnico actualizado que determine si persisten las circunstancias que justificaron aquella actuación urgente, como reboses de contenedores, acumulación de residuos o proliferación de plagas. El documento también debería evaluar el impacto real del dispositivo extraordinario implantado por el Ayuntamiento.
Según Delgado, “si el propio gobierno municipal justificó la adjudicación directa por una situación excepcional, es necesario aclarar ahora, con datos y un informe actualizado, si esa excepcionalidad sigue existiendo”. En este sentido, subrayó que el PP no defiende la continuidad indefinida de contratos millonarios adjudicados sin concurrencia pública.
Reclamación de licitaciones ordinarias
Desde el grupo popular se insiste en que lo procedente es licitar con normalidad y con todas las garantías de concurrencia tanto el contrato de Limpieza Viaria como el de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. “La licitación legítima y competitiva es la única vía para asegurar eficiencia, control del gasto y un mejor servicio para los barrios”, señaló Delgado.
La portavoz también advirtió de los antecedentes del Ayuntamiento en la tramitación de grandes licitaciones y reclamó que se ponga fin a lo que calificó como una “normalización” de la excepcionalidad en la contratación pública. En este contexto, aseguró que el PP no permitirá que se mantenga una factura elevada mediante adjudicaciones directas mientras se prolongan los procedimientos ordinarios.
Contrato bajo revisión judicial y coste económico
Delgado recordó además que el contrato de emergencia adjudicado en octubre de 2025 se encuentra bajo revisión judicial tras la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte de una empresa contra el acuerdo de la Junta de Gobierno. A ello sumó el impacto económico de mantener contratos en situación de nulidad junto a nuevas contrataciones de emergencia.
Según los datos del presupuesto municipal de 2025, el Ayuntamiento tenía previstos 71,7 millones de euros para el servicio de limpieza, a los que se añaden al menos 24 millones de euros derivados del contrato de emergencia, lo que eleva el gasto total a 95,7 millones de euros. Esta cifra supone un promedio de 262.000 euros diarios.
Para la portavoz popular, estos datos refuerzan la necesidad de máxima transparencia, control del gasto y una licitación ordinaria del servicio. “Con estas cifras, la ciudad merece una contratación en condiciones de normalidad y no una prórroga permanente de la emergencia”, concluyó.
