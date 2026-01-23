El Puerto de Las Palmas impulsa la donación de alimentos de cruceros al Banco de Alimentos

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha puesto en marcha una nueva colaboración solidaria entre Costa Cruceros y la Fundación Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria que permite la donación de alimentos preparados en cruceros para su distribución entre entidades sociales de la isla. La iniciativa está operativa desde el 2 de enero en el Puerto de Las Palmas.

El proyecto hace posible que los alimentos elaborados en las cocinas del Costa Fortuna que no llegan a servirse a bordo puedan ser donados de manera segura y conforme a la normativa vigente. Para ello, la Autoridad Portuaria ha coordinado el procedimiento con las autoridades fiscales y aduaneras del Gobierno de Canarias, Sanidad Exterior Regional, así como con el Agente de Aduanas y el Agente Portuario.

Aprovechamiento de recursos

Los productos donados no se consideran excedentes, sino recursos aptos para el consumo que adquieren una nueva utilidad social. Tras su recogida, son entregados al Banco de Alimentos, que se encarga de su posterior distribución entre asociaciones locales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad en Las Palmas de Gran Canaria.

Presentación de la colaboración solidaria entre Costa Cruceros y la Fundación Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria. / LPR

La puesta en marcha de esta colaboración se enmarca en el Programa de Asistencia Alimentaria de Costa Cruceros, activo en 16 destinos internacionales, e incorpora a Las Palmas a una red de puertos que promueven la reducción del desperdicio alimentario y la economía circular vinculada a la actividad marítima.

Valor social del puerto

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, señaló que la iniciativa refleja un modelo de gestión portuaria orientado a la sostenibilidad, la cooperación institucional y el bienestar social, y destacó el impacto positivo que puede generar una escala de cruceros más allá de su actividad económica.

Desde Costa Cruceros, su vicepresidente de ventas mundiales, Luigi Stefanelli, indicó que el inicio de esta colaboración en Las Palmas supone un nuevo avance en el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la economía circular, posible gracias a la cooperación con la Autoridad Portuaria y el Banco de Alimentos.

Con esta iniciativa, el Puerto de Las Palmas refuerza su vínculo con el entorno social y amplía el alcance de proyectos que combinan actividad portuaria, sostenibilidad y apoyo a colectivos vulnerables.