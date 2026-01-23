El Carnaval de Las Palmas arranca con pasacalles y pregón: estas son las calles cortadas hoy

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 celebra este viernes uno de sus momentos más simbólicos con el pasacalles anunciador y la lectura del pregón, que marcarán el arranque oficial de unas fiestas que este año conmemoran su 50 aniversario.

La cita comenzará a las 19:30 horas con un colorido desfile que partirá desde la calle Juan Rejón, y que recorrerá las zonas del Puerto hasta desembocar en el parque Santa Catalina, donde a partir de las 21:00 horas se celebrará el acto del pregón a cargo de Paco Mario, la voz del Carnaval capitalino desde 1989.

Reordenación del tráfico y calles cortadas

Con motivo del evento, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de movilidad con cortes de tráfico y restricciones que afectarán a buena parte del entorno del Puerto y Santa Catalina entre las 17:30 y las 22:30 horas.

En la zona del Puerto, se procederá al cierre total de las siguientes vías:

Calle Juan Rejón , entre Pérez Muñoz y Albareda

, entre Pérez Muñoz y Albareda Calle Mahón , entre Rosarito y Juan Rejón

, entre Rosarito y Juan Rejón Calle Princesa Guayarmina , entre La Naval y Juan Rejón

, entre La Naval y Juan Rejón Calle Ferreras, entre Luján Pérez y Albareda

También se restringirá el estacionamiento en Juan Rejón (Pérez Muñoz–Albareda) desde las 11:30 horas, al igual que el uso del carril bici de dicha vía y el de la calle Mahón.

En el entorno del parque Santa Catalina, el cierre afectará a tramos de las calles:

Albareda , Gran Canaria , La Palma , Fuerteventura , Gomera

, , , , Sagasta, Salvador Cuyás, Padre Cueto, Pedro Castillo Westerling, Alfredo L. Jones y Hierro, entre Sagasta, Eduardo Benot y Albareda

El desalojo de vehículos en la calle Albareda se aplicará en el mismo horario: de 11:30 a 22:30 horas.

Transporte público y accesos

El servicio de Guaguas Municipales se verá interrumpido entre las 17:30 y las 22:30 horas, con desvíos y paradas provisionales que pueden consultarse en los canales oficiales de la empresa de transporte.

Los cortes se retirarán de forma progresiva una vez finalicen los actos, según determine la Policía Local, que supervisará el desarrollo del dispositivo para restablecer la normalidad en la circulación.