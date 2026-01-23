El Carnaval de Las Palmas arranca con pasacalles y pregón: estas son las calles cortadas hoy
El pasacalles comienza a las 19:30 en Juan Rejón y termina en Santa Catalina con el pregón de Paco Mario
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 celebra este viernes uno de sus momentos más simbólicos con el pasacalles anunciador y la lectura del pregón, que marcarán el arranque oficial de unas fiestas que este año conmemoran su 50 aniversario.
La cita comenzará a las 19:30 horas con un colorido desfile que partirá desde la calle Juan Rejón, y que recorrerá las zonas del Puerto hasta desembocar en el parque Santa Catalina, donde a partir de las 21:00 horas se celebrará el acto del pregón a cargo de Paco Mario, la voz del Carnaval capitalino desde 1989.
Reordenación del tráfico y calles cortadas
Con motivo del evento, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de movilidad con cortes de tráfico y restricciones que afectarán a buena parte del entorno del Puerto y Santa Catalina entre las 17:30 y las 22:30 horas.
En la zona del Puerto, se procederá al cierre total de las siguientes vías:
- Calle Juan Rejón, entre Pérez Muñoz y Albareda
- Calle Mahón, entre Rosarito y Juan Rejón
- Calle Princesa Guayarmina, entre La Naval y Juan Rejón
- Calle Ferreras, entre Luján Pérez y Albareda
También se restringirá el estacionamiento en Juan Rejón (Pérez Muñoz–Albareda) desde las 11:30 horas, al igual que el uso del carril bici de dicha vía y el de la calle Mahón.
En el entorno del parque Santa Catalina, el cierre afectará a tramos de las calles:
- Albareda, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura, Gomera
- Sagasta, Salvador Cuyás, Padre Cueto, Pedro Castillo Westerling, Alfredo L. Jones y Hierro, entre Sagasta, Eduardo Benot y Albareda
El desalojo de vehículos en la calle Albareda se aplicará en el mismo horario: de 11:30 a 22:30 horas.
Transporte público y accesos
El servicio de Guaguas Municipales se verá interrumpido entre las 17:30 y las 22:30 horas, con desvíos y paradas provisionales que pueden consultarse en los canales oficiales de la empresa de transporte.
Los cortes se retirarán de forma progresiva una vez finalicen los actos, según determine la Policía Local, que supervisará el desarrollo del dispositivo para restablecer la normalidad en la circulación.
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López