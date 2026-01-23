Así es la mayor promoción autonómica de vivienda pública en Las Palmas de Gran Canaria

La ‘carrera’ de las administraciones públicas por ampliar el parque de vivienda pública tras años de sin ejecutar obra nueva suma una nueva promoción en Las Palmas de Gran Canaria. El Gobierno de Canarias anunció ayer el concurso para levantar 168 casas en el entorno de Casablanca III, proyecto que se suma a otras iniciativas del Ejecutivo autonómico en la capital.

29,2 millones de inversión y 30 meses de obra

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha destinado 29,2 millones de euros al presupuesto base de la obra con un plazo de ejecución de 30 meses en los que también están incluidas las tareas de urbanización del entorno. La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) es la encargada de canalizar la inversión para levantar la promoción.

El mayor proyecto autonómico de vivienda pública en Las Palmas

El proyecto de las 168 casas -el de mayor envergadura de promoción autonómica en Las Palmas de Gran Canaria- se levantará sobre un solar de 11.244 metros cuadrados que se encuentra entre el residencial Mestisay y el ramal que conecta la GC-3 con Guanarteme a través del barranco de La Ballena. Además de viviendas, la promoción incluirá garajes, locales y trasteros.

Una actuación estratégica en una zona consolidada

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, defiendió ayer, a través de un comunicado, la importancia “estratégica” de la actuación urbanística, tanto por las dimensiones de la nueva promoción como por su localización en una zona consolidada de Las Palmas de Gran Canaria. “Permitirá ofrecer soluciones habitacionales a cientos de familias en esta zona de la ciudad”, recalcó.

500 viviendas públicas proyectadas por Visocan en Gran Canaria

Rodríguez también sacó pecho por el resto de actuaciones que el departamento que encabeza mantiene en marcha en toda la Isla. Solo Visocan tiene 500 casas de promoción pública proyectadas en Gran Canaria, lo que a juicio del consejero “refleja un esfuerzo inversor sin precedentes en los últimos años”. A esa cantidad, además, hay que sumar las que ejecuta el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), también dependiente de Obras Públicas.

Reyes Católicos, una promoción ya en marcha

Entre las promociones autonómicas en la capital se encuentran las 28 viviendas de la calle Reyes Católicos cuya primera piedra se puso el pasado verano. Este inmueble, diseñado por el arquitecto Juan Carlos Hernández, contendrá viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, incluyendo dos adaptadas para personas con movilidad reducida, además de trasteros y plazas de garaje.

Tamaraceite Sur y los fondos Next Generation

Un año antes, en verano de 2024, tuvo lugar la colocación de la primera piedra de la otra gran promoción pública en la que participa el Gobierno de Canarias en la capital, la de las 131 viviendas de Tamaraceite Sur, financiadas con cargo a los fondos Next Generation a través de un convenio a tres bandas con el Estado y el Ayuntamiento, que ostentaba la titularidad de la parcela. Estará compuesta por dos edificios de seis y siete plantas separados para mejorar los espacios libres en los que se combinará el uso residencial con el comercial y el de oficinas.

Más de 700 viviendas planificadas por el Icavi

El esfuerzo en materia de vivienda pública se completa con las actuaciones del Instituto Canario de la Vivienda, que ha entregado recientemente 24 viviendas en Ingenio y mantiene más de 700 viviendas planificadas en diferentes fases de desarrollo en toda la isla.

Cerca de 900 viviendas impulsadas en toda Gran Canaria

En el conjunto de Gran Canaria, la Consejería impulsa actualmente cerca de 900 viviendas, sumando proyectos en ejecución, planificación y finalización, tanto a través del Instituto como de VISOCAN, además de actuaciones desarrolladas en colaboración con otras administraciones locales.