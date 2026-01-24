Educar para transformar: el poder del ahora

El Día Internacional de la Educación es un momento clave para reflexionar sobre el papel esencial de la educación en la construcción de sociedades más abiertas, competentes y preparadas para los retos que está marcando el siglo XXI.

Para el Colegio Heidelberg, educar significa asumir el compromiso de desarrollar un proyecto que va mucho más allá de la mera transmisión de contenidos: se trata de desarrollar valores, habilidades cognitivas, sociales y éticas, junto con capacidades tecnológicas y pensamiento crítico, para que las nuevas generaciones afronten con confianza los desafíos reales. Esta visión integral incluye una fuerte dimensión internacional y trilingüe, donde el aprendizaje de español, inglés y alemán no solo promueve la competencia lingüística, sino también la proyección global.

Neurociencia para mejorar el rendimiento académico

En los últimos años, el ámbito educativo, en España, ha intentado incorporar diferentes propuestas de innovación, pero sin un rigor científico detrás, lo que hace que no se pueda valorar su impacto real en el aprendizaje del alumnado.

En este sentido, las evidencias procedentes de la investigación resultan fundamentales para garantizar aprendizajes profundos y duraderos, así como una adecuada preparación. Para ello, es imprescindible comprender cómo aprende el cerebro y aplicar estrategias que favorezcan aprendizajes significativos más allá de la memorización.

Con este objetivo, el Colegio Heidelberg ha integrado en su proyecto educativo a la doctora en Neurociencia Clara García Gorro, dentro del plan Neuroscience Based Learning (NBL). El profesorado recibe una preparación específica en este campo y ayuda en que las decisiones pedagógicas del centro se basen en evidencias científicas contrastadas.

Este enfoque se refleja en el uso de pantallas, el aprendizaje de idiomas, los horarios y tiempos de descanso, la transformación de espacios realizada en la etapa de Infantil o técnicas de estudio para un mejor desarrollo del cerebro y del sistema nervioso desde edades tempranas.

Archipiélago de la Infancia Colegio Heidelberg. / La Provincia

Plan de uso responsable de la IA y la tecnología en el aula

El uso de la tecnología en el ámbito educativo se ha convertido en un tema de debate global. La reciente incorporación de la Inteligencia Artificial ha intensificado la discusión sobre los riesgos de uso excesivo, ya que su implementación en los centros, sin la formación y preparación previa de docentes y alumnos, plantea retos que requieren un enfoque responsable y fundamentado en criterios pedagógicos y científicos.

Pero, ¿es posible?

Sí, pero importa cómo, cuándo y con qué objetivo. La tecnología por sí sola no garantiza mejores aprendizajes; es efectiva si se integra dentro de un proyecto pedagógico sólido.

Investigaciones demuestran que un uso moderado y pedagógicamente planificado de la tecnología mejora el aprendizaje. El éxito depende de la edad de los alumnos y del proyecto metodológico que la respalde, adaptándolo a las necesidades de cada estudiante.

El Colegio Heidelberg se ha convertido en referente educativo gracias a su apuesta por la innovación. Su proyecto de uso responsable de tecnología garantiza:

● Etapa Infantil libre de pantallas.

● Primer contacto con tecnología planificado por cursos, con aplicaciones educativas y objetivos claros.

● Entorno digital que fomenta autonomía, responsabilidad, capacidad de investigación, toma de decisiones y resolución de problemas.

En el desafío de la inteligencia artificial, han surgido conflictos éticos y miedos de que un mal uso de esta herramienta tan potente lleve al alumnado a acomodarse y conformarse, sustituyendo su reflexión y pensamiento por las directrices que dicte una máquina y dejando que sea ella quien resuelva sus problemas.

Por eso, el Colegio Heidelberg lo ha incorporado como herramienta para facilitar y mejorar su desempeño, y llevándolo al aula en el momento adecuado. De este modo, cada alumno alcanza el nivel de madurez necesario para que la IA potencie su aprendizaje en vez de sustituirlo. Así, usan la tecnología de manera productiva y responsable, siempre orientada al desarrollo integral.

Clase de robótica en AULA ICE (Innovación, Creatividad y Emprendimiento) del Colegio Heidelberg. / La Provincia

Zona libre de acoso: educación en valores

Otro pilar fundamental de esta transformación es el desarrollo de valores y habilidades sociales, imprescindibles en las aulas actuales. Un proyecto educativo de calidad debe atender también al crecimiento personal y social del alumnado. Por ello, el Colegio Heidelberg desarrolla un plan de acción tutorial que proporciona estrategias para gestionar conflictos y resolver diferencias de manera positiva y responsable.

En el Heidelberg se respira un ambiente de familia y respeto, reconocido como “Zona libre de acoso”, gracias al compromiso de toda la comunidad educativa. Los estudiantes aprenden a construir un buen clima de convivencia y a resolver conflictos a través del diálogo, con el acompañamiento de tutores y docentes. La intervención no se centra únicamente en corregir conductas negativas, sino en prevenirlas y evitarlas y, si surgen, actuar de forma inmediata, ofreciendo apoyo tanto a alumnos como a familias para garantizar el éxito de la intervención.

Este equilibrio entre innovación tecnológica, proyectos pedagógicos y educación en valores crea en el Colegio Heidelberg un entorno de transformación seguro y estimulante, donde los alumnos desarrollan autonomía, pensamiento crítico y habilidades sociales, preparándose para afrontar el futuro con confianza y responsabilidad.