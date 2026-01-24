La última noche de Saulo Torón

La noche del 22 de enero de 1974, Saulo Torón yacía moribundo en la Clínica Santa Catalina, envuelto en unas sábanas blancas que anticipaban su mortaja. Ochenta y ocho años llevaba su alma navegando por este mundo, y ahora, no muy lejos de su casa de la calle Hermanos García de la Torre, el último de los tres grandes poetas de Gran Canaria sentía cómo el mar de su existencia comenzaba a retirarse.

Su cuerpo cansado, había iniciado su despedida de la forma más absurda. Tras unas Navidades serenas en familia, el 28 de diciembre, día de los Inocentes, su fémur se quebró como rama seca mientras tendía una toalla en la escalera. Aquel hombre que jamás había sido ingresado en un hospital, que había burlado a la muerte siendo niño cuando la viruela marcó su rostro con cicatrices que el tiempo fue borrando lentamente, se encontró de pronto prisionero entre paredes ajenas, entregado a manos extrañas. A partir de entonces su salud comenzó a deteriorarse, y justo cuando iban a escayolarlo, su corazón -desconcertado ante lo desconocido- se detuvo por vez primera.

Aquella noche interminable, con el encharcamiento pulmonar ahogándole poco a poco, Saulo recordaba.

Primero recordó a su madre, María Magdalena Navarro, de quien apenas conservaba imágenes borrosas: tendida en el lecho, vencida por la tuberculosis. La enfermedad llegó a casa como un huésped maldito de la mano de su hermano Montiano Nicolás, pintor aficionado que había viajado a Madrid para perfeccionar su arte y regresó con la tuberculosis como funesto souvenir para toda la familia. Recordaba a sus hermanos Regina, Francisco María -al que llamaban Frasco- y al propio Montiano, todos barridos por la peste blanca. Recordaba a su padre, cuyo corazón dejó de latir años después, en 1910, incapaz de soportar tantas pérdidas. Recordaba a su hermano Julián, tomando el timón de lo poco que quedaba de la familia, como el único superviviente de un barco diezmado por la peste.

Siempre había tenido la muerte cerca. La había visto pasar rozándolo, llevándose a todos los que amaba, como una mujer vestida de ausencias, sigilosa y constante.

Y fue entonces, en la penumbra de la habitación, cuando volvió a verla.

Era una mujer. O al menos lo aparentaba. Nadie más parecía advertir su presencia: las enfermeras entraban y salían sin inmutarse, los médicos revisaban constantes y respiraciones sin levantar la mirada. Pero Saulo la reconoció al instante. Era ella. La misma que había cruzado su casa una y otra vez durante su infancia, la que había besado la frente de su madre, la que había cerrado los ojos de sus hermanos, la que había parado el corazón de su padre.

Avanzaba despacio, con una elegancia que no era de este mundo. Su rostro era sereno, casi maternal, y en sus ojos había una compasión tan antigua como el mar. No empuñaba una guadaña ni ocultaba su cabeza bajo una capucha negra; venía simplemente como lo que era: el final de un poema que se había alargado lo suficiente, el punto al final de una vida escrita con versos.

—Te estaba esperando —susurró Saulo, pero nadie más lo oyó, su voz era apenas un hilo de aire entre los pulmones encharcados.

La muerte no respondió. Sonrió levemente y se sentó a su lado, al borde de la cama, como una vieja amiga que llegaba para acompañarlo en su último viaje. Tan segura estuvo siempre de vencer que le había concedido toda una larga vida de ventaja.

Y entonces aquellos versos escritos un día lejano volvieron a él, como si siempre hubieran estado esperando este momento:

Ya no sé si soy yo o es aquel hombre

que está ahí, frente a mí, o en cualquier parte;

aquel que se disfraza con un nombre

que no es el mío, aunque mi ser comparte.

Aquel ser temeroso y reverente

que mi amistad tímidamente implora,

que unas veces me mira indiferente

y otras sonríe, o desespera y llora.

El ser que me acompaña y me persigue

fatalmente en la ruta, donde sigue

la duda ahondando el porvenir incierto…

No sé quién soy ni quién esto escribe,

si soy yo o es el otro, que concibe

y labora por mí, porque yo he muerto.

Saulo pensó en su esposa, Isabel, y en sus hijos, María Isabel y Saulo, en cómo velarían su cuerpo mañana en su hogar, en el desfile interminable de poetas, escritores, artistas, autoridades y admiradores que acudirían a despedirse. Imaginó la parroquia de los Salesianos abarrotada, el multitudinario traslado de sus restos hasta el cementerio de Vegueta, donde descansarían en un nicho junto a sus cuñados.

Pensó también en Tomás Morales y Alonso Quesada, aguardándolo al otro lado, dispuestos a recomponer el trío que la muerte había ido desmembrando con meticulosa paciencia. Él era el último. El único superviviente de aquel trío que forjó la primera generación lírica de relieve en Canarias. Los otros dos dormían desde hacía décadas su sueño definitivo en ese mismo camposanto, y ahora él, poeta decano de España, estaba a punto de reunirse con ellos.

Había sobrevivido a todos, pero su musa —esa voz interior que antaño brotaba como manantial— había quedado enmudecida tras la Guerra Civil. Desde entonces, solo de vez en cuando, como ecos lejanos de lo que fue, había brotado algún poema de sus labios. Pero el silencio, finalmente, había acabado ganando la batalla.

Recapacitó entonces que, al menos, Tomás Morales y Alonso Quesada habían tenido la fortuna de ahorrarse todo aquello. Ambos partieron como Shelley, Byron, Keats, Rimbaud y todos aquellos poetas malditos que tanto había leído: cuando la poesía aún latía con fuerza en sus corazones, antes de que el tiempo se ensañara con ellos. No tuvieron que mirarse en el espejo implacable de los años ni asistir, día tras día, a la lenta y prolongada rotura de las cuerdas de su lira. Quizá —reflexionó con tristeza serena— hubiera sido mejor cruzar el umbral como ellos, con el plectro aún firme entre los dedos, que quedarse para sentir cómo, bajo el peso de los años, se le iba escurriendo lentamente de las manos.

Entonces, la mujer extendió la suya. Era translúcida, como hecha de luz de luna.

Y en aquel instante final, Saulo sintió que necesitaba decirlo una vez más. Con voz quebrada, casi inaudible, recitó un antiguo poema suyo que ahora se convertiría en su epitafio:

Y he de morir, oh mar, he de morir

como una ola más en tu rivera.

Le entregaré mi alma al infinito

igual que el infinito me la diera:

pura y sin manchas; y una noche clara,

en lo azul brillará, como una estrella.

La mujer asintió suavemente, como quien confirma un dogma indiscutible. Tomó la mano del poeta, y Saulo sintió que todo su cuerpo se volvía liviano, que el encharcamiento de sus pulmones se transformaba en espuma de mar, que su corazón exhausto se convertía en oleaje.

Afuera, más allá de las ventanas de la Clínica Santa Catalina, el Atlántico seguía rompiendo contra la costa, ajeno e indiferente, eterno. Una ola moría en la orilla. Otra nacía detrás.

Y en algún lugar entre el cielo y el agua, un alma pura comenzaba a brillar como una estrella en el firmamento.

Era la madrugada del 23 de enero, y Saulo Torón, el último de los grandes poetas de su generación, se había convertido en verso, en música, en luz.

En lo que siempre había sido: poesía.