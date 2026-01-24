Víctor Jiménez Barrado: «Las soluciones al problema de la vivienda ya las conocemos»

¿Cómo surgió la idea del proyecto masgeografia.com?

Surgió de la idea de que la sociedad no sabe realmente qué hace un geógrafo. Pensé que había que hacer algo dirigido al público general, pero también a los más jóvenes. En una época en la que todo es muy breve y entra sobre todo por la vista, creí necesario abordar temas de actualidad de una forma distinta. Cada mes publico un mapa sobre un tema concreto, por ejemplo, en marzo empecé con el callejero de la ciudad, donde existe una enorme brecha de género, aprovechando que el día 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer.

¿Por qué centrarlo en Las Palmas de Gran Canaria?

Por ahora he empezado así porque facilita que la gente conecte más con el proyecto y porque, en el origen, también está la intención de captar alumnado para el grado de Geografía. Pero no tiene por qué ser siempre así, también hablaré de Gran Canaria, de Canarias, de España y también del mundo.

¿Pocos jóvenes se decantan por estudiar Geografía?

No es un grado especialmente demandado porque no se conoce bien. La mayoría del alumnado procede de la enseñanza secundaria, donde se imparte una geografía muy arcaica y desactualizada. No es culpa del profesorado, que está muy constreñido por un temario antiguo, memorístico, que refuerza la imagen del geógrafo como alguien que se limita a describir. Sin embargo, los geógrafos también participamos en políticas públicas: estuvimos presentes durante la erupción del volcán, en la gestión de riesgos como la DANA y en muchos ámbitos del sector privado.

¿Cómo cree que la geografía ayuda, por ejemplo, a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria?

Desde la Universidad, muchas veces nos centramos en denunciar problemas como la segregación o la creciente fragmentación urbana, pero esa es solo una parte de la geografía. Fuera del ámbito académico hay geógrafos que trabajan como profesionales liberales y que ayudan a empresas en ámbitos como la cultura, la logística o los estudios de género, entre otros.

¿Qué alcance cree que ha tenido el proyecto?

Nunca pensé que fuera a convertirse en un hit desde el principio, ni tampoco era ese su objetivo. Creo que ha funcionado razonablemente bien porque hemos tratado temas que le importan a la gente. A mí no me preocupa si triunfa más o menos, lo que me importa es que la geografía sea mejor conocida por la sociedad. Espero que la gente no se quede solo en el mapa, sino que vaya más allá y piense que, cuando se habla de vivienda, de distribución o de paisaje, un geógrafo puede aportar mucho. Cuando hablamos de construir edificios, todos pensamos en la figura del arquitecto. Pero ¿qué nos viene a la cabeza cuando decimos geógrafo? Esa indefinición tan grande es lo que nos perjudica, y por eso hemos impulsado proyectos divulgativos y también un nuevo grado más definido, para que se sepa claramente qué hace un geógrafo o una geógrafa. Dentro de poco se abrirán las matriculaciones y las personas interesadas se matricularán el nuevo grado de Geografía, Ciencias Territoriales y Medioambiente.

En su proyecto aborda diversos temas, pero uno de los más recurrentes es la vivienda, una cuestión que preocupa especialmente. ¿Qué radiografía ha podido elaborar a través de los mapas?

Es el tema más importante, no solo en Las Palmas de Gran Canaria o en Canarias, sino incluso a nivel europeo. No sé si soy optimista o pesimista, pero es un problema de plena actualidad y lo seguirá siendo durante mucho tiempo porque cuando no se atiende un problema durante años, se garantiza que va a perdurar. Además, en cuestiones materiales como la construcción de vivienda, las soluciones no son inmediatas. No percibo que se esté haciendo lo suficiente y eso me lleva a una visión más bien pesimista, sobre todo porque muchas de las soluciones se conocen desde hace diez o cinco años. Incluso hay medidas que se han aplicado en otros lugares y han funcionado. Sin embargo, no se adoptan, probablemente por intereses ideológicos o privados.

¿Cuáles son esas soluciones que podrían paliar la crisis habitacional?

Hace poco asistí al Congreso de Vivienda organizado por el Gobierno de Canarias, donde se rechazó la posibilidad de intervenir el mercado mediante la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Esta medida ha recibido críticas, pero ni siquiera se ha intentado aplicar. En Canarias no sabemos si funciona porque el Gobierno de Canarias ha decidido no ponerla en marcha. No hacerlo probablemente llevará a que la situación termine explotando. Desde mi punto de vista, incluso podríamos estar ante un escenario de prerrevolución social, porque el problema es muy grave y afecta a mucha gente, no es una cuestión de nicho, sino transversal. Cuando los gobiernos no atienden problemas que afectan a derechos esenciales, la convivencia social puede deteriorarse. Ojalá las administraciones sepan canalizar esta situación mediante políticas públicas que ofrezcan oportunidades, pero de momento no se vislumbra nada en el horizonte. Existe una visión muy favorable a que el mercado esté controlado por agentes privados y muy negativa a que lo esté por el sector público.

¿El problema de la vivienda incrementa la desigualdad en la ciudad?

La ciudad es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, y la densidad propia de lo urbano amplifica las desigualdades. Existe abundante evidencia científica que demuestra que cuanto mayor es el grado de urbanización, mayor es también la desigualdad. A nadie le interesa vivir en una ciudad segregada, ni siquiera a las personas con rentas altas. No es deseable convivir en un entorno donde, muy cerca, hay bolsas de población con grandes necesidades. Cuando a alguien se le niega lo esencial, es lógico (y profundamente humano) que busque cualquier salida para sobrevivir. La segregación y la fragmentación urbana no son una buena noticia para nadie, ni siquiera para quienes ven aumentar su renta año tras año.