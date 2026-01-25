Cena solidaria de la Coronación Canónica de María Auxiliadora

Muchos son los actos que se están celebrando en estos meses, dentro del programa que hay diseñado preparando la próxima Coronación Canónica de María Auxiliadora para el próximo día 2 de mayo en la catedral.

En la noche del sábado, 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, tuvo lugar en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria la Cena Solidaria con motivo de la Coronación Canónica de María Auxiliadora.

El Salón Dorado del Gabinete Literario fue testigo de la cita de muchas personas que quisieron colaborar con el Proyecto Solidario que la Familia Salesiana llevará a cabo. El Proyecto consiste en contribuir con la acción que los salesianos llevan adelante en el Líbano “Apoyo a la Escuela Salesiana Angels of Peace”. Es un centro educativo fundado en 2017 que aparte de escuela ofrece también diversas actividades deportivas con el objetivo de brindar a la infancia y a la juventud, sobre todo de procedencia siria y de Irak refugiada en un espacio seguro que reduzca el trauma, restaure su dignidad y se les prepare para el futuro. Ofrecen educación, atención pastoral y apoyo psicosocial a la infancia, juventud y a sus familias. La crisis actual, ha hecho que aumente más el miedo, la inseguridad y el trauma. Actualmente, tienen 200 estudiantes en la escuela.

Fue una noche entrañable donde se respiraba la solidaridad y el compromiso, dentro de un ambiente de alegría y donde no faltaron los cantos típicos canarios acompañados de una parranda.