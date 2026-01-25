El derribo de la ‘casa quemada’ de Triana desvela las entrañas del siglo XVII

La retirada parcial de la valla que cubre la ‘casa quemada’ de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, ha permitido desvelar las entrañas del siglo XVII. Arcos y escaleras de cantería, vigas de tea y el pórtico de madera de un patio de estilo canario pueden observarse desde esta semana al pasar por delante del solar. El inmueble, situado en la esquina de Cano con Torres y anterior a 1700, será derribado de manera parcial durante las próximas semanas.

La idea será construir en su lugar cuatro viviviendas en un nuevo edificio de tres plantas, en el que bajo será un local comercial. La obra tan solo deberá respetar la fachada que da hacia Cano al estar protegida por su valor patrimonial. La casona, del siglo XVII, sufrió un incendio en diciembre de 2005 y durante los últimos 20 años ha estado vallada por motivos de seguridad.

El inmueble cuenta con un diseño del arquitecto Ancor Monzón y el estudio Mobashowroom. El proyecto debe ceñirse, en cuanto a colores y materiales se refiere, a lo estipulado en el Plan Especial de Protección (PEP) de Vegueta-Triana, al tratarse de un edificio histórico protegido. Dado el avanzado estado de deterioro en el que se encuentra tras décadas de abandono, la zona a proteger deberá ser reconstruida.

Vigas de tea completamente calcinadas

De la fachada de Cano destaca, según el Catálogo de Protección, un balcón de madera central en la planta alta, enmarcado en cantería; y una hilera de gárgolas de cañón en la cornisa del inmueble. En el resto de la vivienda, que ya ha sido derribada de manera parcial, puede apreciarse una entrada hacia Torres con un marco de cantería propio de la arquitectura canaria del siglo XVII.

Arco de cantería del siglo XVII e interior de la 'casa quemada' de Triana. / José Carlos Guerra

Entre los restos pueden observarse las vigas de tea de la segunda planta completamente calcinadas. Las marcas del fuego son visibles en paredes y otros elementos de la casa como el patio de madera. Las llamas se desataron entonces en la noche del 5 al 6 de diciembre de 2005. Los dueños atribuyeron entonces el incendio al mal estado de los cables eléctricos y al encendido del alumbrado navideño.

Los bomberos necesitaron 16 horas para sofocar las llamas después de que se propagaran por toda la casa. La alcaldesa Pepa Luzardo llegó a encargar un informe a la policía científica ante la posibilidad de que el incidente fuera provocado dado el litigio que existía entonces entre la familia propietaria, quienes querían derribar el inmueble desde los años 80, y el Ayuntamiento. El vallado metálico fue colocado un mes después del siniestro.